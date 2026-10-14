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Валентин Радев: България закъсня с реакцията, руският посланик трябваше да бъде извикан още в началото

Валентин Радев: България закъсня с реакцията, руският посланик трябваше да бъде извикан още в началото
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Бившият вътрешен министър смята, че засега няма основание за задействане на член 4 от НАТО, но предупреди, че България не е достатъчно подготвена за защита при подобни заплахи

България е закъсняла с дипломатическата си реакция след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев пред NOVA NEWS.

Според него руският посланик е трябвало да бъде извикан още след първите инциденти, за да бъдат поискани обяснения от Москва.

"Според мен закъсняха с привикването на посланичката, което трябваше да бъде направено от Министерството на външните работи още в началото. Не можахме да посочим кой е агресорът според правителството и лично според премиера, защото чакахме някакви доказателства", заяви Радев.

По думите му България е могла превантивно да поиска информация от руската страна още при първите сигнали за атаки.

В същото време бившият заместник-министър на отбраната смята, че към момента няма необходимост страната ни да задейства член 4 от Северноатлантическия договор.

Той посочи, че атакуваните кораби не са български, товарите им не са свързани с България, а инцидентите са станали в изключителната икономическа зона, а не в териториалните води на страната.

"Ако подобни инциденти се случат в териториалните ни води, ситуацията ще се промени и тогава вече със сигурност трябва да се обсъди задействането на член 4", подчерта Валентин Радев.

Според него България не разполага с достатъчно способности да осигури противодронова защита на цялата си икономическа зона, но подобна задача би била изключително трудна и за значително по-подготвени държави.

Радев предупреди, че през последните години страната е пропуснала време за изграждането на необходимите отбранителни способности.

"Отдавна сме избрали своя път - членството в НАТО и Европейския съюз е нашата голяма ценност в момента. Някога имахме една от най-силните армии на Балканите, но днес, сравнени с Румъния и Гърция, сме военно джудже", заяви той.

По думите му България не може да си позволи политика на неутралитет и трябва да остане лоялен партньор в НАТО и ЕС.

Валентин Радев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов, като призова да не се правят прибързани заключения преди приключването на разследването.

Той засегна и параметрите на Бюджет 2027, като изрази мнение, че средствата трябва да бъдат увеличени както за Министерството на отбраната, така и за МВР. Според него обаче дори значително увеличение на военния бюджет няма да доведе до незабавно нарастване на отбранителните способности, тъй като натрупаното изоставане изисква време.

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