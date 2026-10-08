Нови следи в разследването на смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Следи от бензодиазепини са открити в организма на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, който почина по време на плазмафереза. Това показват първите резултати от токсикологичните изследвания, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на процедура за пречистване на кръвта. По случая бяха задържани двама лекари, които са съпрузи.

Предишни изследвания са установили и наличие на пропофол – силен анестетик, използван в медицината за седация и обща анестезия. Сега са открити и вещества от групата на бензодиазепините, които въздействат върху централната нервна система и се използват при различни състояния, включително тревожност, безсъние и епилептични припадъци.

Предстои специализирани лабораторни изследвания да установят точното количество на откритите вещества в организма на певеца. Резултатите се очаква да дадат повече информация за обстоятелствата около смъртта му.

Според досегашните данни в клиниката, където е починал Мазонакис, е била търсена информация чрез изкуствен интелект за начина на действие при прием на пропофол и мидазолам. Последният е бензодиазепин със седативно, сънотворно и амнезично действие.

Специалисти изследват възможните последици от едновременното прилагане на двете вещества. Гръцките здравни власти проверяват дали смъртта на Мазонакис може да е свързана с извършената плазмафереза и приложените медикаменти, или причината е била сериозно здравословно състояние.

Разследването продължава, като се разпитват свидетели. Пред следовател трябва да се яви и дъщерята на лекарската двойка, която е собственик на клиниката. Според гръцки медии разпитът е поискан от баща ѝ след твърдения, че съпругата му е подложила дъщеря им на същата процедура – плазмафереза, без неговото знание.

Двамата лекари, които са и собственици на частната клиника, бяха обвинени в убийство с евентуален умисъл. От гръцката служба за борба с прането на пари съобщиха, че срещу тях ще бъде извършена проверка за финансови нарушения и евентуално пране на пари.

Проверките, започнали след смъртта на Мазонакис, са установили нарушения и в редица лекарски кабинети. Властите планират и създаването на регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на процесите на стареене.