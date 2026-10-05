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В Бургас излизат на протест с искане за оставката на земеделския министър

В Бургас излизат на протест с искане за оставката на земеделския министър
БТА

Причината е сливането на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите

Протест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите ще се проведе днес.

Демонстрацията е организирана пред областната администрация в Бургас. 

В открито писмо от КТ „Подкрепа" поискаха и оставката на земеделския министър Пламен Абровски. 

Преди дни от Националната федерация "Земеделие и горско стопанство" в КТ "Подкрепа" обявиха, че искат оставката на министъра на земеделието Пламен Абровски след интервю на министъра за програма "Хоризонт" на БНР за сливането на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите.

Искането за оставка е в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, депутатите и медиите.

Синдикатите не са съгласни с казаното от Абровски, че агенцията по аквакултури, цитирам, "почти не функционира".

Протест ще има и в Кърджали.

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