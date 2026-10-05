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Макрон: Времето работи срещу Русия

Макрон: Времето работи срещу Русия
АП/БТА

Френският президент изрази и дълбоко съжаление, че Кремъл упорито отказва да се съобрази с международните призиви за спиране на огъня

Френският президент Еманюел Макрон остро разкритикува действията на Москва, определяйки като „безотговорния избор“ на Русия решението ѝ да „засили ударите си срещу украинската инфраструктура“, предаде Франс прес. Повод за реакцията му стана днешният му разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Позицията на Париж идва в отговор на официалното изявление на Русия от вчера, с което тя обяви офанзива срещу критични обекти в Украйна, след като в продължение на четири поредни дни подлага на атаки мост в Киев.

Според френския лидер този ход представлява директно нарушение на фундаменталните норми на международното хуманитарно право. Макрон изрази и дълбоко съжаление, че Кремъл упорито отказва да се съобрази с международните призиви за спиране на огъня.

В своя публикация в социалната мрежа Х френският президент написа, че „няма да се поддадем нито на сплашване, нито на ескалацията от страна на Русия“. Той допълни – „И нека Русия не се заблуждава, времето работи срещу нея.“

Макрон каза още, че Франция и Европа ще останат верни на ангажиментите си да помагат на украинската държава, да защитават цивилното население и да работят за постигането на справедлив мир.

Междувременно съюзническата подкрепа за страната се засилва и от други европейски лидери. Вчера германският канцлер Фридрих Мерц направи официално посещение в Киев, където заяви, че Берлин ще предостави допълнителна помощ на Украйна на стойност 1.3 млрд. евро.

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