"Алтернатива за Германия" омекотява курса срещу ЕС и еврото

Членове на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) се застъпват за промяна в дългогодишната позиция на партията срещу членството на Германия в Европейския съюз и еврото, според стратегически документ, видян от Ройтерс.

Този ход би отбелязал промяна в един от основополагащите принципи на AfD, която беше създадена през 2013 г. до голяма степен в опозиция на политиките за спасяване на еврозоната и дълго време настояваше за разпускане на валутния съюз или за излизане на Германия от него.

Документът призовава за цялостно предоговаряне на договорите за ЕС, за да се превърне блокът в по-хлабав съюз от суверенни нации. Ако тези усилия се провалят, трябва да се проведе референдум за членството на Германия, се казва в него.

Стратегическият документ също така предвижда национално отказване от ангажименти в области като миграцията, фискалната политика и съвместно емитирания дълг на ЕС, но той не се противопоставя фундаментално на единната валута (еврото).

Документът е изготвен от депутати на AfD от Европейския парламент, Бундестага и провинциалните парламенти и е бил обсъден на среща миналия месец. Партиен конгрес през следващата година трябва да одобри всяка промяна в тази десетилетна политическа платформа.

Петер Бьорингер, парламентарен говорител на AfD по европейските въпроси и дългогодишен критик на еврото, отхвърли твърденията, че документът представлява обрат в политиката. Той заяви, че предложението за предоговаряне на договорите на ЕС и търсене на реформи преди обмислянето на евентуално оттегляне е в съответствие с дългогодишната политика на AfD, и описа документа като план за прилагане на съществуващи позиции, а не като промяна на курса.

Настоящата програма на партията призовава Германия да напусне еврозоната и в крайна сметка да замени ЕС с нова европейска рамка.