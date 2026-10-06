Шефът на АПИ: Ще възстановим всички скъсани мантинели
Нямало натиск над шефа на "Автомагистрали" да напусне, категоричен е шефът на АПИ
"АПИ сключи договор на 29 септември 2026 г. с "Автомагистрали" за възстановяването на ограничителните системи по пътната мрежа. Ограничителната система на металния мост е монтирана от "Автомагистрали". Не са нанесли щета по пътната мрежа. Това е цяла система на съоръжението, най-важно е обезопасяването на пътния участък". Това заяви пред Bulgaria ON AIR Венцислав Ангелов — член на Управителния съвет на АПИ.
Той увери, че всички материали са предоставени на "Автомагистрали", а те пък са предоставили всички документи, които отговарят на нормативните уредби в държавата.
"От АПИ се очаква да възстановим компрометираните звена. Целта на АПИ е да възстанови щетите след ударите. Абсолютно се осъществява контрол. След завършване на всички видове дейности се извършва втори мониторинг", подчерта Ангелов.
АПИ прави проверки по офертите и сключените договори, поясни той.
Ако има констатирани нередности, те ще бъдат отстранени от "Автомагистрали". "Автомагистрали" трябва да са на място и на момента да отстраняват нередностите при удари, стана ясно още от думите на Ангелов. АПИ работи по новите поръчки и възнамеряват ограничителните системи да бъдат заложени в поръчките за текущ ремонт и поддръжка.
По думите на Ангелов комуникацията между АПИ и министър Шишков е на много добро ниво.
"Напрежение няма. Ежедневно ни се поставят задачи, не смятам, че някой някога е оказвал натиск. Комуникацията с министър Шишков върви ежечасно", изтъкна той.
По думите на директора на АПИ, над инж. Иван Кунев не е оказван натиск да напусне "Автомагистрали", мотивите му са лични.