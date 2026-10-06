Шефът на АПИ: Ще възстановим всички скъсани мантинели

АПИ прави проверки по офертите и сключените договори, поясни той.

Ако има констатирани нередности, те ще бъдат отстранени от "Автомагистрали" . "Автомагистрали" трябва да са на място и на момента да отстраняват нередностите при удари, стана ясно още от думите на Ангелов. АПИ работи по новите поръчки и възнамеряват ограничителните системи да бъдат заложени в поръчките за текущ ремонт и поддръжка.

По думите на Ангелов комуникацията между АПИ и министър Шишков е на много добро ниво.

"Напрежение няма. Ежедневно ни се поставят задачи, не смятам, че някой някога е оказвал натиск. Комуникацията с министър Шишков върви ежечасно", изтъкна той.