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Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София

Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София
Снимка: БТА

Австрийските авиолинии потвърдиха за отклоняване на техен самолет

Самолет A320, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и ескортирали самолета до кацането му на летището в София, посочиха от Министерството на отбраната.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат, предаде Ройтерс.

Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.

Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.

Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета „Еърбъс“ A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Данни от платформата за проследяване на полети „Флайтрадар24“ показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.

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