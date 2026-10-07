Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пътник многократно искал да отвори вратата на самолет по време на полет

Пътник многократно искал да отвори вратата на самолет по време на полет
Снимка: БТА

Авиокомпанията потвърди случая

Пътник многократно бутал дръжката на вратата на самолета по време на полет на „Луфтханза“ (Lufthansa) от Богота до Франкфурт, съобщи снощи германската полиция, цитирана от ДПА.

Тридесет и три годишният мъж се опитал да манипулира дръжката на вратата няколко пъти и игнорирал молбите на кабинния екипаж да спре.

Членове на екипажа и двама пътници в крайна сметка се намесили и овладели ситуацията.

След като самолетът се приземил във Франкфурт, мъжът е бил задържан и откаран в психиатрично заведение поради състоянието му. Съобщава се, че срещу него е образувано наказателно производство по подозрение в застрашаване на въздушния трафик.

„Луфтханза“ потвърди случая, но отказа да предостави допълнителни подробности.

Говорителка на компанията заяви, че екипажът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че полетът може да продължи според графика.

Още по темата

Медицински самолет с шестима на борда изчезна при полет от Бермудските острови до Бостън

Медицински самолет с шестима на борда изчезна при полет от Бермудските острови до Бостън

Гръцки изтребител се разби по време на авиошоу край Атина

Гръцки изтребител се разби по време на авиошоу край Атина

Полет от Женева беше поставен под риск след случай с двама пияни пилоти

Полет от Женева беше поставен под риск след случай с двама пияни пилоти

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Водещи

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Току-що
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 7 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 23 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 26 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 36 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 49 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 1 час
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час