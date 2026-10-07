Пътник многократно искал да отвори вратата на самолет по време на полет
Авиокомпанията потвърди случая
Пътник многократно бутал дръжката на вратата на самолета по време на полет на „Луфтханза“ (Lufthansa) от Богота до Франкфурт, съобщи снощи германската полиция, цитирана от ДПА.
Тридесет и три годишният мъж се опитал да манипулира дръжката на вратата няколко пъти и игнорирал молбите на кабинния екипаж да спре.
Членове на екипажа и двама пътници в крайна сметка се намесили и овладели ситуацията.
След като самолетът се приземил във Франкфурт, мъжът е бил задържан и откаран в психиатрично заведение поради състоянието му. Съобщава се, че срещу него е образувано наказателно производство по подозрение в застрашаване на въздушния трафик.
„Луфтханза“ потвърди случая, но отказа да предостави допълнителни подробности.
Говорителка на компанията заяви, че екипажът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че полетът може да продължи според графика.