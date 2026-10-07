Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар
ИИ

Веднага след прилагането на рестрикциите, мониторингови платформи от бранша регистрират скок от 181% в броя на засечените нелицензирани домейни

Въвеждането на незабавна забрана за онлайн хазарт и спортни залози в Бразилия от президента Луиз Инасио Лула да Силва предизвика мащабен сив сектор в дигиталното пространство. Мярката влезе в сила в края на септември, като даде на потребителите кратък срок да изтеглят средствата си преди пълното спиране на лицензираните платформи. За да стане постоянна обаче, разпоредбата трябва да получи финално одобрение от Конгреса на страната.

Веднага след прилагането на рестрикциите, мониторингови платформи от бранша регистрират скок от 181% в броя на засечените нелицензирани домейни. Данните на компанията Iron Security показват, че броят на неоторизираните адреси бързо се е стабилизирал на нива около 1000 сайта. Анализаторите уточняват, че огромната част от тези платформи са били закупени преди забраната, което показва готовността на сивия сектор да реагира на новите държавни ограничения.

Паралелно с ръста на сайтовете, потребителското търсене на чуждестранни хазартни марки се е утроило в интернет пространството. Измерванията на агенцията Blask сочат, че делът на офшорните оператори в онлайн търсенията е скочил от 3,4% до рекордните 11,3% броени дни след указа. В същото време легитимната афилиейт екосистема в страната е претърпяла срив от над 41%, тъй като водещите рекламни партньори масово губят дигитално покритие.

В отговор на заплахата бразилските министерства на правосъдието и финансите вече поискаха блокирането на 5209 нелегални домейна, стотици профили в социалните мрежи и десетки мобилни приложения. Въпреки това, експертите от H2 Gambling Capital прогнозират сериозен дългосрочен разлив на капитал. Тяхната централна оценка сочи, че близо 25 милиарда реала (около 4,8 млрд. долара) ще изтекат към офшорния пазар, което ще свие държавните приходи и ще остави над 30 милиона играчи извън регулаторна защита.

Още по темата

Владимир Стоянов: Ограничаването на рекламата на легалния хазарт може да удари сериозно българския спорт

Владимир Стоянов: Ограничаването на рекламата на легалния хазарт може да удари сериозно българския спорт

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

Рекламата на хазарта пак на дневен ред: Създава се обществен съвет към Комисия по културата и медиите

Рекламата на хазарта пак на дневен ред: Създава се обществен съвет към Комисия по културата и медиите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Световната банка понижи очакванията си за икономически растеж на България за 2027 г.

Световната банка понижи очакванията си за икономически растеж на България за 2027 г.

Водещи

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 4 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 18 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 31 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 40 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 51 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна