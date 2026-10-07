Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Въвеждането на незабавна забрана за онлайн хазарт и спортни залози в Бразилия от президента Луиз Инасио Лула да Силва предизвика мащабен сив сектор в дигиталното пространство. Мярката влезе в сила в края на септември, като даде на потребителите кратък срок да изтеглят средствата си преди пълното спиране на лицензираните платформи. За да стане постоянна обаче, разпоредбата трябва да получи финално одобрение от Конгреса на страната.

Веднага след прилагането на рестрикциите, мониторингови платформи от бранша регистрират скок от 181% в броя на засечените нелицензирани домейни. Данните на компанията Iron Security показват, че броят на неоторизираните адреси бързо се е стабилизирал на нива около 1000 сайта. Анализаторите уточняват, че огромната част от тези платформи са били закупени преди забраната, което показва готовността на сивия сектор да реагира на новите държавни ограничения.

Паралелно с ръста на сайтовете, потребителското търсене на чуждестранни хазартни марки се е утроило в интернет пространството. Измерванията на агенцията Blask сочат, че делът на офшорните оператори в онлайн търсенията е скочил от 3,4% до рекордните 11,3% броени дни след указа. В същото време легитимната афилиейт екосистема в страната е претърпяла срив от над 41%, тъй като водещите рекламни партньори масово губят дигитално покритие.

В отговор на заплахата бразилските министерства на правосъдието и финансите вече поискаха блокирането на 5209 нелегални домейна, стотици профили в социалните мрежи и десетки мобилни приложения. Въпреки това, експертите от H2 Gambling Capital прогнозират сериозен дългосрочен разлив на капитал. Тяхната централна оценка сочи, че близо 25 милиарда реала (около 4,8 млрд. долара) ще изтекат към офшорния пазар, което ще свие държавните приходи и ще остави над 30 милиона играчи извън регулаторна защита.