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Владимир Стоянов: Ограничаването на рекламата на легалния хазарт може да удари сериозно българския спорт

Владимир Стоянов: Ограничаването на рекламата на легалния хазарт може да удари сериозно българския спорт
Снимка: Pixabay

Главният редактор на Sportal.bg посочи, че редица спортни клубове разчитат на финансиране от букмейкъри и призова за по-ясно разграничаване между легалния и нелегалния хазарт

 
Ограничаването на рекламата на легалния хазарт може да има сериозни последици за българския спорт, тъй като редица клубове разчитат на финансиране и спонсорство от букмейкърски компании. Това заяви главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов в ефира на бТВ.

Като пример той посочи волейбола. По думите му Любо Ганев му е споделил, че около една четвърт от бюджета на волейбола идва от хазартен рекламодател.

Стоянов и Папазян подчертаха, че усилията на държавата трябва да бъдат насочени основно към борбата с нелегалния хазарт, като паралелно с това трябва да продължи контролът върху легалния сектор.

В предаването "Тази сутрин" Стоянов призова за ясно разграничаване между двата вида хазарт. Според него при легалните оператори съществуват правила, контрол и ограничения, включително по отношение на възрастта на играчите и размера на залозите.

По думите му забраната на рекламата на легалния хазарт няма да премахне нелегалните залози, които продължават да съществуват извън контрола на държавата. Той предупреди, че подобна мярка може да засегне сериозно спортните клубове, които в значителна степен разчитат на средства от хазартния сектор.

Стоянов даде примери от други държави и призова за създаването на ясни правила за финансиране и спонсориране на спортните клубове, така че зависимостта им от букмейкърски компании да бъде ограничена.

В разговора беше коментирана и версията за големи залози, свързани с покушението срещу Илиян Филипов. По този повод Стоянов и Папазян призоваха да не се правят предположения, преди разследването да установи фактите.

В заключение Стоянов призова за отговорност при обсъждането на темата:

"Да бъдем отговорни", призова главният редактор на Sportal.bg.

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