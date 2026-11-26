България рискува да се изправи пред дългова криза, по-тежка дори от гръцката, ако управляващите не предприемат спешни мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Това заяви в интервю на Novini.bg в Европейския парламент в Страсбург българският евродепутат от „Възраждане“ и заместник-председател на групата „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов. На фона на задълбочаващите се социални неравенства и високите цени на енергията войната в Украйна нанася сериозни щети на българската икономика, а напрежението в Черно море се превръща в тиктакаща екологична бомба. Същевременно Европа остава извън ключовите разговори между великите сили, смята Стоянов. Ето интервюто, дадено пред Novini.bg:

– Г-н Стоянов, вчера в късния следобед стана ясно, че България отново е под прицела на Европейската комисия. Какъв е вашият коментар за доклада на ЕК и какви спешни мерки трябва да бъдат предприети, за да избегнем налагането на тежки финансови санкции? Днес с позиции по темата излязоха както премиерът, така и опозиционните партии.

– България влезе неподготвена в еврозоната. Току-що имах изказване по тази тема. Влязохме с прогнозен дефицит от 2,8%, впоследствие той беше коригиран на 4%, а новият прогнозен дефицит за настоящата година е 5%. Това показва, че България не е била готова и че имаме проблеми, които трябва да решим.

Ние предупредихме много ясно, но не бяхме чути. Сега си плащаме цената. Плащането на тази глоба няма да реши проблемите. Тя ще бъде за сметка на българските граждани. Тук българското правителство трябва да влезе в ролята си и да постигне договорености с Европейската комисия, така че глобата да не бъде наложена. Има държави, които са добър пример в тази насока, като Франция.

Разбира се, най-важното е да бъде овладяна дълговата криза, защото тя ще ни доведе до много тежки времена, подобни на гръцкия сценарий, а може би дори по-лоши.

– Това прозвуча като заплаха.

– То наистина е заплашително и всички сме много притеснени. Няма нужда да се преструваме, че проблемът не съществува, и да гледаме през розови очила. Имаме реален проблем, който трябва да бъде решен. На практика с тази глоба Комисията ни казва: „Решавайте проблема“.

– Социалните неравенства в България се задълбочават. Наблюдаваме не толкова криза с доставките на горива, колкото криза с цените им. Скъпата енергия поражда опасения за тежка зима. Как се коментира ситуацията в Европа и какво трябва да бъде направено?

– Решението на тези проблеми е свързано с икономиката, защото социалната криза на практика е проявление на икономическата криза. В момента Европа се намира в икономическа криза.

Най-доброто решение е да стъпим икономически на краката си, да подобрим доходите на гражданите и конкурентоспособността на икономиката си. Това е правилната стъпка към решаването на социалните проблеми, с които се сблъскват всички държави, не само България.

Аз обаче не виждам това да се случва. Европа продължава упорито да следва курса, поет в началото на този мандат, и вероятно ще продължи по него до края му.

Продължават да се отпускат огромни суми за Украйна и за продължаване на военните действия – подкрепа след подкрепа. Това на практика удължава войната, а дипломацията остава на заден план.

Междувременно българската икономика плаща цената на тази война. Българската кораборемонтна и корабостроителна индустрия е в много тежко състояние. Масово се отменят поръчки, а нови няма заради затрудненото корабоплаване в Черно море.

Това създава огромни икономически проблеми за България, защото с тази индустрия са свързани много други сектори и подизпълнители.

Не чувам този разговор да се води в България. Урсула фон дер Лайен беше във Варна, но не чух този въпрос да бъде повдигнат.

Ето още един потенциален проблем, който може да задълбочи социалните неравенства в страната. И най-вероятно това ще се случи, ако не бъдат предприети спешни мерки.

– Трябва ли да бъде засилен източният фланг на НАТО в България на фона на нападенията, които наблюдаваме ежедневно в Черно море?

– Най-доброто укрепване на източния фланг би било чрез дипломация, разговори и поемане на ангажименти за прекратяване на ударите и от двете страни. В момента е трудно да се установи кой стои зад отделните нападения.

Преди време украинската страна открито заявяваше, че извършва подобни удари, а сега се твърди, че Русия стои зад нападенията. Води се война и е трудно да се установи истината.

Най-доброто противодействие би било активната дипломация. Дори да бъдат изпратени военни патрули или военни кораби, това е свързано с ограниченията, произтичащи от Конвенцията от Монтрьо.

Дори да има военно струпване, не виждам как то би предотвратило евентуално нападение срещу военен кораб. Напротив – това крие риск от ескалация. Правилното решение е дипломацията. Това е истинското укрепване.

– Миналата седмица се проведе среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Очакванията бяха големи, но какво реално се случи? Какво виждате между редовете на тази среща, която някои дори сравниха с конференцията в Ялта?

– И аз прочетох подобни определения. За съжаление, нямаме подробна информация за обсъжданото, тъй като такава не беше публично оповестена. Трябва да четем между редовете, но си струва да отбележим едно – трите велики сили показаха, че могат да водят диалог.

Големият отсъстващ, доколкото е голям, е Европа. Докарали сме се до положение, в което Съединените американски щати трябва да ни информират за какво разговарят великите сили, включително и по наш адрес.

Според публично достъпната информация една от първите задачи на САЩ след разговорите е била да информират европейските ръководители за обсъжданото между Вашингтон, Пекин и Москва.

За Китай това е голям успех, защото успя да събере другите две велики сили и да проведе диалог с тях. Това е сериозно постижение за китайската дипломация и за Пекин.

Големият губещ е Европа, защото на практика не сме на масата на преговорите. Войната в Украйна се води на европейска територия и намирането на решение би трябвало да бъде приоритет за европейските държави. Ние обаче отсъстваме от тези сериозни разговори.

Има информация, че макар официално да не беше оповестено, значителна част от тристранните разговори е била посветена на Украйна. Ние обаче просто сме информирани като едни ученици за това какво си говорят големите.

– Какво трябва да направи Европа, за да излезе от ролята на ученик?

– Европа трябва да влезе в ролята си и да активизира своята дипломация. Но с върховен представител, или образно казано, външен министър на Европейския съюз, в лицето на Кая Калас, това няма как да се случи.

От Москва директно заявиха, че с г-жа Калас не могат да водят разговори. Тя има изключително остри, крайни и небалансирани позиции по отношение на Русия. Оттам вече заявиха, че с нея не могат да водят конструктивен диалог.

Още с нейното назначаване беше ясно, че Европа не търси дипломацията. Това продължава и до ден днешен. Тя обаче трябва да преоткрие дипломацията, защото, ако продължаваме така, войната ще се разраства. Всички го виждаме.

Войната вече е до нашите граници. Потъването на кораби се превърна в ежедневие, с което сякаш свикнахме. Това е тиктакаща бомба, включително и в екологично отношение, защото опасните вещества, които тези кораби превозват – било то химикали или горива – рано или късно могат да попаднат на повърхността.

Това е много лошо за българския туризъм, за българската икономика и като цяло за нашата държава и целия регион.