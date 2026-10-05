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Хокейна звезда от САЩ ще прави бира в Русия

Хокейна звезда от САЩ ще прави бира в Русия
Pixabay

„Отдавна исках да създам своя собствена бира, която самият аз бих пил с удоволствие“, казва Овечкин

Звездата на хокейния „Вашингтон Кепиталс“ Александър Овечкин планира да пусне собствена марка бира в Русия съвместно с производител, собственост на Arnest – група, която се разрасна бързо, изкупувайки руските активи на напускащи западни компании. Това съобщава The Moscow Times.

Серията OVI ще се произвежда от Пивоварни Бочкарев и се очаква да влезе в продажба преди края на 2026 г., съобщи в понеделник вестник „Комерсант“. Тя ще включва класически лагер, лагер с по-ниско съдържание на алкохол и безалкохолна бира на цена от около 100 рубли ($1,18) за кен.

Начинанието събира на едно място един от най-известните руски спортисти, чиято подкрепа за президента Владимир Путин предизвика нови критики в чужбина, и компания, превърнала се в основен бенефициент от напискането на западните корпорации след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна.

„Отдавна исках да създам своя собствена бира, която самият аз бих пил с удоволствие“, казва Овечкин в коментар, предоставен на „Комерсант“ от пресслужбата на пивоварната. Той допълва, че предпочита светли бири с чист, балансиран вкус.

Пивоварни Бочкарев принадлежат на групата Arnest на бизнесмена Алексей Сагал. Пивоварният ѝ бизнес бе изграден около руските активи на Heineken, които Arnest придоби през 2023 г. за символичното 1 евро.

Компанията произвежда марки като „Бочкарев“, „Охота“ и Krusovice и се нарежда на трето място в Русия по обем на производство на бира.

Експанзията на Arnest се простира далеч отвъд пивоваренето. През 2022 г. тя купи заводи за алуминиеви опаковки от Ball Corporation. Впоследствие придоби руските активи на Oriflame, руския бизнес на Heineken и операциите на Unilever в страната. През 2026 г. купува руския бизнес на Avon и се съгласява да придобие активите на Reckitt.

Алексей Дюмин, бивш бодигард на Путин, който сега заема поста секретар на Държавния съвет на Русия, според информацията е помогнал на Сагал да лобира за сделките с Heineken и Unilever. Изданието „The Bell“ също така съобщава за връзки между Сагал и Денис Мантуров, който дълги години ръководеше руското Министерство на промишлеността и търговията.

Сагал отдава успеха си на директния подход към западните компании.

За Овечкин биреното начинание следва поредното противоречие около политическата му дейност в Русия, докато играе за американски отбор.

През септември той се появи в предизборен видеоклип за управляващата партия „Единна Русия“ преди изборите за Държавната дума на Русия. Попитан по-късно за решението си, той заявява: „Аз съм руснак и подкрепям страната си.“

Видеоклипът предизвика критики на Запад. Латвия забрани на Овечкин да влиза в страната, докато Украинско-канадският конгрес призова канадското правителство да му наложи санкции. Американският конгресмен от Републиканската партия Джо Уилсън призова ръководството на НХЛ да преразгледа участието на Овечкин в политическата реклама.

Овечкин подкрепя публично Путин поне от 2017 г., когато основа движението Putin Team. След като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., той заяви, че подкрепя мира и иска боевете да приключат възможно най-скоро.

Той играе за Кепиталс от 2005 г. През април 2025 г. той подобри рекорда на Уейн Гретцки за най-много голове в редовния сезон на НХЛ, завършвайки сезон 2025-26 с 929 попадения.

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