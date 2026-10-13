Животновъди във Великотърновско се оплакват от прекомерна административна тежест

Животновъди от Великотърновска област се оплакаха от кръстосани проверки и прекомерна административна тежест , информира focus-news.

Стопаните са се събрали в Областна администрация – Велико Търново за първото заседание на новосформирания Областен консултативен съвет на животновъдите.

Представителите на бранша настояват за по-активен диалог с институциите, както и за стандартизация на инвестиционните мерки.

В отговор областният управител Марин Богомилов ги е уверил, че ще се търсят устойчиви решения за развитие и по-добри условия на труд.

Животновъдите подчертават, че е необходимо засилване на контрола срещу порочните практики, тъй като често просперират фермери, опериращи в сивата икономика. Стопаните са поставили въпроса за реалната работа във фермите, която по думите им се контролира от виртуални платформи.

Директорът на Държавен фонд "Земеделие“ Тодор Тодоров е коментирал пред присъстващите, че предстоят законодателни промени, чрез които голяма част от тези проблеми ще бъдат решени.