Животновъди във Великотърновско се оплакват от прекомерна административна тежест
Необходимо е засилване на контрола срещу порочните практики, смятат те
Животновъди от Великотърновска област се оплакаха от кръстосани проверки и прекомерна административна тежест, информира focus-news.
Стопаните са се събрали в Областна администрация – Велико Търново за първото заседание на новосформирания Областен консултативен съвет на животновъдите.
Представителите на бранша настояват за по-активен диалог с институциите, както и за стандартизация на инвестиционните мерки.
В отговор областният управител Марин Богомилов ги е уверил, че ще се търсят устойчиви решения за развитие и по-добри условия на труд.
Животновъдите подчертават, че е необходимо засилване на контрола срещу порочните практики, тъй като често просперират фермери, опериращи в сивата икономика. Стопаните са поставили въпроса за реалната работа във фермите, която по думите им се контролира от виртуални платформи.
Директорът на Държавен фонд "Земеделие“ Тодор Тодоров е коментирал пред присъстващите, че предстоят законодателни промени, чрез които голяма част от тези проблеми ще бъдат решени.
Конкретните предложения, които ще бъдат изпратени до Министерство на земеделието и храните, включат стандартизирани проекти за ферми, мерки за подпомагане на ремонтни дейности на сгради, прекратяване на практиката на дублиране на проверки и други.