МЗ предлага нови правила за признаване на ваксини, поставени на деца в чужбина

Министерството на здравеопазването предлага нов ред за удостоверяване на имунизационния статус на деца, чиито задължителни ваксини са поставени изцяло извън България.

Промените са заложени в проект за изменение на Наредба №3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Той е публикуван за обществено обсъждане на 12 октомври, а становища могат да се подават до 11 ноември.

Според предложението преди първото посещение на детето в детската градина в здравния кабинет трябва да бъдат представени три документа - копие от официален документ, издаден от компетентен орган в съответната държава, превод на български език и заключение от съответната Регионална здравна инспекция.

РЗИ трябва да удостовери, че на детето са поставени задължителните за неговата възраст имунизации и реимунизации според българския имунизационен календар.

В документа за ваксинациите трябва да са посочени датата на поставяне, поредността на приема и търговското наименование на ваксината.

От здравното министерство обясняват, че целта е да бъде запълнена нормативна празнота. В Националната здравноинформационна система могат да се вписват ваксини, поставени в рамките на българската здравна система, но към момента няма регламентиран ред за въвеждане на имунизации, извършени в друга държава.

Това създава затруднения за деца, които са родени или са живели в чужбина и впоследствие се връщат в България.

Ако след поставянето на ваксини зад граница детето е получило и последващи задължителни имунизации у нас, които вече са вписани в НЗИС, заключение от РЗИ няма да бъде необходимо. В този случай необходимият документ ще може да бъде издаден директно от лекаря, вписал последващите ваксинации.

От МЗ подчертават, че с предложените промени не се променят видът и обхватът на задължителните имунизации и не се въвеждат различни медицински изисквания за децата, ваксинирани в България и в чужбина.

За родителите обаче ще има допълнителен разход за превод на документите. Самото заключение от РЗИ или от лекар няма да се заплаща.

Ако проектът бъде окончателно приет, новите правила ще влязат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".