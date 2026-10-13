Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност
За поредното нападение на кораб в близост до българското крайбрежие съобщи по-рано днес премиерът Румен Радев. Той свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет
"Шестима моряци от потъналия край Крапец кораб са спасени", съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителните дейности.
Плавателният съд потъна на 17 мили от българския бряг вследствие на атака с дрон.
Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 10 души от онези, които били на борда.
За поредното нападение на кораб в близост до българското крайбрежие съобщи по-рано днес премиерът Румен Радев. Той свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз", каза министър-председателят.
По-рано стана ясно, че три дрона са ударили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 18 морски мили от брега, срещу град Бяла.
"Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".
Това каза премиерът Румен Радев на посланика на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.
Митрофанова заяви, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя допълни, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта.
"България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината. Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас".
По време на разговора премиерът Радев каза също, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.
В телефонни разговори с председателя на Евкопейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.