Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност

"Шестима моряци от потъналия край Крапец кораб са спасени", съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителните дейности.

Плавателният съд потъна на 17 мили от българския бряг вследствие на атака с дрон.

Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 10 души от онези, които били на борда.

За поредното нападение на кораб в близост до българското крайбрежие съобщи по-рано днес премиерът Румен Радев. Той свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз", каза министър-председателят.

По-рано стана ясно, че три дрона са ударили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 18 морски мили от брега, срещу град Бяла.

"Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".

Това каза премиерът Румен Радев на посланика на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Митрофанова заяви, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя допълни, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта.

"България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината. Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас".

По време на разговора премиерът Радев каза също, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

В телефонни разговори с председателя на Евкопейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.