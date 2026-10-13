Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари
АП/БТА

Треньорът на Рома очаква топло посрещане за португалеца, но вярва, че феновете ще забравят чувствата след първия съдийски сигнал

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира специалната връзка между Жозе Моуриньо и привържениците на римския клуб преди двубоя с Реал Мадрид.

„Между Моуриньо и тифозите имаше голяма любов и му дължим огромно уважение. Убеден съм обаче, че с началото на мача чувствата ще останат на заден план и феновете ще подкрепят единствено Рома“, заяви Гасперини.

Италианецът използва възможността и да се пошегува с бившия наставник на „джалоросите“.

„Ако трябва да взема нещо от него, ще избера умението му да купува страхотни футболисти, които струват много пари на клубовете му. В това отношение е фантастичен“, каза с усмивка треньорът на Рома.

Гасперини подчерта, че отборът му се намира в добра форма и е готов да премери сили с един от европейските грандове.

„Искаме да се сравним с един от големите отбори в Европа. Реал все още е в процес на изграждане при новия си треньор, но това е тим, който победи Интер. За нас мачът е много престижен и има голямо значение за класирането“, добави той.

Още по темата

Моуриньо: Критиките срещу Мбапе са нелепи

Моуриньо: Критиките срещу Мбапе са нелепи

Моуриньо с лоши новини за Реал: Милитао е аут, Валверде под въпрос

Моуриньо с лоши новини за Реал: Милитао е аут, Валверде под въпрос

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Рома предаде върха в Серия А след второ поредно равенство

Рома предаде върха в Серия А след второ поредно равенство

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Съдия с три мача в Европа ще свири ЦСКА - Монако

Съдия с три мача в Европа ще свири ЦСКА - Монако

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 4 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 7 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 7 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 10 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 13 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 23 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 27 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 31 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 36 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 37 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 40 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 46 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 48 минути