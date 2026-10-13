Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира специалната връзка между Жозе Моуриньо и привържениците на римския клуб преди двубоя с Реал Мадрид.

„Между Моуриньо и тифозите имаше голяма любов и му дължим огромно уважение. Убеден съм обаче, че с началото на мача чувствата ще останат на заден план и феновете ще подкрепят единствено Рома“, заяви Гасперини.

Италианецът използва възможността и да се пошегува с бившия наставник на „джалоросите“.

„Ако трябва да взема нещо от него, ще избера умението му да купува страхотни футболисти, които струват много пари на клубовете му. В това отношение е фантастичен“, каза с усмивка треньорът на Рома.

Гасперини подчерта, че отборът му се намира в добра форма и е готов да премери сили с един от европейските грандове.

„Искаме да се сравним с един от големите отбори в Европа. Реал все още е в процес на изграждане при новия си треньор, но това е тим, който победи Интер. За нас мачът е много престижен и има голямо значение за класирането“, добави той.