Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари
Треньорът на Рома очаква топло посрещане за португалеца, но вярва, че феновете ще забравят чувствата след първия съдийски сигнал
Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира специалната връзка между Жозе Моуриньо и привържениците на римския клуб преди двубоя с Реал Мадрид.
„Между Моуриньо и тифозите имаше голяма любов и му дължим огромно уважение. Убеден съм обаче, че с началото на мача чувствата ще останат на заден план и феновете ще подкрепят единствено Рома“, заяви Гасперини.
Италианецът използва възможността и да се пошегува с бившия наставник на „джалоросите“.
„Ако трябва да взема нещо от него, ще избера умението му да купува страхотни футболисти, които струват много пари на клубовете му. В това отношение е фантастичен“, каза с усмивка треньорът на Рома.
Гасперини подчерта, че отборът му се намира в добра форма и е готов да премери сили с един от европейските грандове.
„Искаме да се сравним с един от големите отбори в Европа. Реал все още е в процес на изграждане при новия си треньор, но това е тим, който победи Интер. За нас мачът е много престижен и има голямо значение за класирането“, добави той.