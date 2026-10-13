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Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП
Facebook/Диана Русинова

"Колко още хора трябва да загинат, за да разберат управляващите, че поддържането на пътищата не е въпрос на политическа целесъобразност, а на човешки живот?", пита пътният експерт Диана Русинова

"СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЗАГИНА НА АМ „ТРАКИЯ“, ДОКАТО ОБЕЗОПАСЯВА ДРУГО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ! Преди около 40 минути преминах по АМ „Тракия“. В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг. Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък", това съобщи директорът на Европейския център по транспортни политики Диана Русинова във Фейсбук.
 
"Един от служителите на държавната „Автомагистрали“ е загинал. Човек, който е бил там, за да обезопаси пътя и да предпази останалите участници в движението. По информацията, с която разполагам, в момента в района на Вакарел има четири пътнотранспортни произшествия".
И допълва: 
"И сега идва най-страшното. ТОВА Е ЕДИН ОТ УЧАСТЪЦИТЕ, ЗА КОИТО МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАВАХМЕ, ЧЕ СА ОПАСНИ ЗАРАДИ СИЛНО ИЗНОСЕНОТО АСФАЛТОВО ПОКРИТИЕ! Многократно настоявахме за спешни ремонти. Многократно предупреждавахме за риска, който създава състоянието на настилката, особено при дъжд. Нищо не беше предприето. Днес вече говорим за загинал човек. И питам: Колко още хора трябва да загинат, за да разберат управляващите, че поддържането на пътищата не е въпрос на политическа целесъобразност, а на човешки живот?".
 
Пътният експерт се обръща и към управляващите.
 
"Скъпи управляващи, г-н Гълъб Донев,
Ние ви предупреждавахме. Посочвахме опасните участъци. Настоявахме за ремонти. Обяснявахме какви ще бъдат последствията, ако държавата продължава да отлага необходимите действия.
Днес един човек няма да се прибере при семейството си.
Когато държавата е многократно предупреждавана за опасността, но не предприема необходимите мерки, тя не може просто да се оправдава с лошото време и поведението на водачите.
Дъждът не е извънредно природно бедствие. Той е нормално атмосферно явление, за което пътната инфраструктура трябва да бъде подготвена.
Не успяхте да организирате дори най-необходимите ремонти на критичните участъци. А цената на това бездействие вече се измерва в човешки животи.
Не искам поредните съболезнователни адреси. Не искам поредните оправдания. Искам отговорност!
Защото хората, които поддържат пътищата ни, не трябва да загиват на работните си места. А гражданите на България не трябва да плащат с живота си за решенията, които държавата не е взела навреме.
МАЛОДУШИЕТО УБИВА. БЕЗХАБЕРИЕТО СЪЩО.
И когато предупрежденията остават без последствия, въпросът вече не е само кой е виновен за поредната катастрофа, а кой ще понесе отговорност за това, че опасността е била известна, но не е била отстранена".

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