Новини
Търси
Подкаст
Свят

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС
БТА

Като примери за подобни разногласия те посочват споровете между Хърватия и Черна гора, както и между България и Северна Македония

Австрия, Чехия и Словакия настояват двустранните спорове да не възпрепятстват напредъка на страните кандидатки към членство в Европейския съюз. Като примери за подобни разногласия те посочват споровете между Хърватия и Черна гора, както и между България и Северна Македония.

Трите държави са представили в сряда съвместен неофициален документ преди заседанието на Съвета по общи въпроси на ЕС. В него те призовават двустранните спорове да се решават чрез преки преговори, извън процеса на присъединяване, съобщава Večernji List.

Инициативата идва в момент, когато Черна гора напредва към приключване на преговорите си за членство в ЕС. Европейската комисия също предлага двустранните въпроси, които не са част от критериите за присъединяване, да бъдат решавани извън преговорния процес. Обсъжда се и някои решения да се приемат с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие. Австрия отделно постави въпроса за разширяването и правото на вето пред министрите на държавите членки.

Поетапно включване в политиките на ЕС

Австрия, Чехия и Словакия предлагат страните кандидатки постепенно да бъдат включвани в определени политики, програми и агенции на ЕС още преди пълноправното си членство. Те настояват и за опростяване на процедурата за приемане на някои технически решения.

Хърватия обаче смята, че нерешените въпроси с Черна гора не се ограничават до двустранни разногласия. Загреб ги свързва с добросъседските отношения, военните престъпления, правата на жертвите и други ангажименти в процеса на присъединяване. Така остава спорен въпросът кои изисквания са част от критериите за членство и кои представляват двустранни условия.

Австрийският външен министър Беате Майнл-Райзингер наскоро заяви, че членството на Черна гора е „на една ръка разстояние“. Словашкият министър Юрай Бланар също оцени, че страната технически отговаря на изискванията за присъединяване, но все още има пречки, свързани с исторически проблеми в региона.

ЕК предлага гаранции срещу блокиране на разширяването

В документа си „Подготовка за по-широк съюз“ Европейската комисия предлага бъдещите членове да поемат ангажимент за определен период да не блокират следващите етапи на разширяването заради двустранни спорове. Предвижда се този модел първоначално да бъде разработен в рамките на присъединяването на Черна гора.

Че разногласията вече оказват влияние върху преговорния процес, показва и Глава 14, която обхваща транспортната политика. Хърватия е изразила резерви по нея, а общата позиция на ЕС все още не е договорена.

Въпреки че специална работна група вече подготвя транспортния раздел от бъдещия договор за присъединяване на Черна гора, държавите членки все още не са постигнали съгласие за приключване на преговорите по тази област.

 
 
 

Още по темата

Петър Колев: България вече действа без излишни емоции по темата Северна Македония

Петър Колев: България вече действа без излишни емоции по темата Северна Македония

Хърватия следи отблизо военното превъоръжаване на Сърбия

Хърватия следи отблизо военното превъоръжаване на Сърбия

Черна гора затвори още три глави по пътя към ЕС

Черна гора затвори още три глави по пътя към ЕС

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 8 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 12 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 12 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 15 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 17 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 28 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 31 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 35 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 40 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 41 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 44 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 51 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 52 минути