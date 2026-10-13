Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Австрия, Чехия и Словакия настояват двустранните спорове да не възпрепятстват напредъка на страните кандидатки към членство в Европейския съюз. Като примери за подобни разногласия те посочват споровете между Хърватия и Черна гора, както и между България и Северна Македония.

Трите държави са представили в сряда съвместен неофициален документ преди заседанието на Съвета по общи въпроси на ЕС. В него те призовават двустранните спорове да се решават чрез преки преговори, извън процеса на присъединяване, съобщава Večernji List.

Инициативата идва в момент, когато Черна гора напредва към приключване на преговорите си за членство в ЕС. Европейската комисия също предлага двустранните въпроси, които не са част от критериите за присъединяване, да бъдат решавани извън преговорния процес. Обсъжда се и някои решения да се приемат с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие. Австрия отделно постави въпроса за разширяването и правото на вето пред министрите на държавите членки.

Поетапно включване в политиките на ЕС

Австрия, Чехия и Словакия предлагат страните кандидатки постепенно да бъдат включвани в определени политики, програми и агенции на ЕС още преди пълноправното си членство. Те настояват и за опростяване на процедурата за приемане на някои технически решения.

Хърватия обаче смята, че нерешените въпроси с Черна гора не се ограничават до двустранни разногласия. Загреб ги свързва с добросъседските отношения, военните престъпления, правата на жертвите и други ангажименти в процеса на присъединяване. Така остава спорен въпросът кои изисквания са част от критериите за членство и кои представляват двустранни условия.

Австрийският външен министър Беате Майнл-Райзингер наскоро заяви, че членството на Черна гора е „на една ръка разстояние“. Словашкият министър Юрай Бланар също оцени, че страната технически отговаря на изискванията за присъединяване, но все още има пречки, свързани с исторически проблеми в региона.

ЕК предлага гаранции срещу блокиране на разширяването

В документа си „Подготовка за по-широк съюз“ Европейската комисия предлага бъдещите членове да поемат ангажимент за определен период да не блокират следващите етапи на разширяването заради двустранни спорове. Предвижда се този модел първоначално да бъде разработен в рамките на присъединяването на Черна гора.

Че разногласията вече оказват влияние върху преговорния процес, показва и Глава 14, която обхваща транспортната политика. Хърватия е изразила резерви по нея, а общата позиция на ЕС все още не е договорена.

Въпреки че специална работна група вече подготвя транспортния раздел от бъдещия договор за присъединяване на Черна гора, държавите членки все още не са постигнали съгласие за приключване на преговорите по тази област.