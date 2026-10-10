Медведев обърна Щруф в Шанхай, Фриц и Оже-Алиасим също продължават

Даниил Медведев се класира за третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай с награден фонд 9,4 милиона долара. Поставеният под номер 5 руснак победи Ян-Ленард Щруф с 4:6, 6:4, 6:3.

Медведев започна колебливо и допусна ранен пробив, който се оказа достатъчен за германеца да спечели първия сет. Руснакът стабилизира играта си във втората част и проби подаването на 36-годишния Щруф в решителния момент, за да изравни резултата.

В третия сет Медведев направи пробив за 4:2 и защити преднината си до края. Той не предостави нито една възможност за връщане на пробива и затвори мача след пълен обрат.

Следващият съперник на руснака ще бъде определен от двубоя между аржентинеца Томас Мартин Ечевери и чеха Далибор Свърчина.

Напред продължава и Тейлър Фриц. Американецът се наложи над Матео Арналди със 7:5, 6:4.

Италианецът не позволи на Фриц да стигне до възможност за пробив в първите десет гейма, но загуби подаването си при 5:5. Във втората част Арналди успя да върне един пробив и спаси три мачбола в последния гейм, преди американецът да приключи срещата.

Феликс Оже-Алиасим също трябваше да прави обрат. Поставеният под номер 4 канадец победи аржентинеца Уго Карабели с 4:6, 7:6(1), 7:5 след 2 часа и 57 минути игра.

Това беше 26-ата победа на Оже-Алиасим в последните му 40 мача. Канадецът се завърна на победния път, след като в предишния си турнир отпадна още в първия кръг от Карен Хачанов.

До третия кръг достигна и Иржи Лехечка. Чехът отстрани Нуно Боржеш с 6:3, 3:6, 6:3.