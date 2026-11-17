Подходящи са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и мъгливо и вятърът навсякъде е силен.

Снежна покривка има само по високите планински части, отбелязва БТА.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.