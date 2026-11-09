Кристъл Палас в тежка серия: Хендерсън призова за единство, бъдещето на Саж е под въпрос

Кристъл Палас преживява труден период във Висшата лига, а поражението с 1:3 у дома от Ливърпул засили напрежението около мениджъра Пиер Саж. Според информации в английските медии ръководството на клуба скоро трябва да вземе решение за бъдещето на французина.

Сред спряганите имена за поста е Томас Франк, бивш наставник на Брентфорд и Тотнъм. Засега обаче няма обявено решение от Кристъл Палас за раздяла със Саж.

Капитанът Дийн Хендерсън призова съотборниците и привържениците да останат единни. Вратарят призна, че поредицата от загуби се отразява тежко на увереността на футболистите.

“Всяка една загуба се отразява неблагоприятно, губиш увереност и не е никак лесно да се бориш с негативните емоции и чувства. Макар и да сме професионалисти, ние също изживяваме болезнени мигове и никой не иска да губи”, заяви Хендерсън.

Според него Палас е имал възможности за по-добър резултат и срещу Ливърпул, но усилията в тренировките все още не се превръщат в желаните резултати.

“Призовавам всички да останем обединени и спокойни. Нека феновете не изпадат в паника и не изоставят отбора, защото само заедно можем да се справим”, добави капитанът.