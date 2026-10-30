Разследване на "Таралеж": Строителството расте, инфраструктурата изостава в "Малинова долина"

Нови жилищни сгради, но недостатъчно паркоместа, улици без асфалт, липсващи тротоари и проблеми с изхвърлянето на отпадъците. Това е част от ежедневието в столичния квартал "Малинова долина", описано от млада двойка, която живее и работи в района. В разговор с "Таралеж" двамата разказват как бързото застрояване се отразява на условията за живот и придвижване.

На въпрос дали успяват да намерят свободни места за паркиране, отговорът е категоричен: "Не, защото такива няма". Според събеседниците наличните паркоместа са основно към отделните жилищни сгради и търговски обекти, докато много от останалите автомобили се оставят по улиците, завоите и тротоарите.

Един от най-сериозните проблеми според тях е липсата на изградена пътна инфраструктура. Двойката обяснява, че редица улици в квартала все още са без асфалтова настилка и тротоари. Това затруднява както автомобилното движение, така и пешеходците, а според тях създава допълнителни проблеми с контрола върху неправилното паркиране.

"Просто се спира някъде и се затваря тотално улицата", разказва един от събеседниците, като поставя въпроса как се осъществява контролът в участъци, където уличната инфраструктура все още не е завършена.

Паркираните автомобили често затрудняват преминаването и на пешеходците, твърдят младите хора. По думите им ситуацията е особено проблемна за родители с детски колички, които трябва да се придвижват по улиците заради липсата на подходящи тротоари.

"Дори като пешеходци ни е трудно да минаваме. Какво остава за майките с колички?", коментират те.

Двамата се надяват, че с приключването на строителството на новите жилищни сгради ще бъдат изградени и необходимите улици и тротоари. В същото време изразяват съмнение, че това ще се случи в близко бъдеще.

Освен затрудненията с придвижването, сметосъбирането е друг сериозен проблем, който събеседниците поставят пред "Таралеж". Те разказват за натрупване на кашони, хартия и други отпадъци на различни места в квартала, както и за липса на контейнери в района на обекта, в който работят.

Според един от тях контейнери за отпадъци липсват от 14 май 2025 г., въпреки че за обекта се заплаща годишна такса смет в размер на около 1000 евро. Става въпрос за клиника, която осъществява дейност в квартала.

"Точно днес подадох сигнал в Столична община за това, че нямаме контейнери за боклук", разказва събеседникът.

Твърденията за липсата на съдове за отпадъци и размера на заплащаната такса са изложени от представителя на обекта и поставят въпроса за организацията на сметосъбирането в тази част на квартала.

Младата двойка коментира и недостатъчните възможности за отдих и разходки. По думите им в района има обособено парково пространство, но значителна част от него е предназначена за кучешка площадка, докато местата за игри на деца и свободно придвижване остават ограничени.

Двамата живеят в "Малинова долина" от 2019 г. и са свидетели на бързото преобразяване на квартала. Спомнят си период, в който строителството тепърва е започвало, а районът е изглеждал значително по-различно.

Според тях първоначалната концепция за развитието на квартала има своите предимства, включително предвидените пространства между сградите и уличната мрежа. Проблемът обаче е, че изграждането на инфраструктурата не върви в крак с жилищното строителство.

"Като идея не е лоша, но като факт е лоша, защото самата инфраструктура не е изградена", обяснява един от живеещите.

Събеседниците поставят и въпроса за средствата, които постъпват в общината във връзка със строителството и сделките с недвижими имоти, като настояват за повече яснота относно тяхното използване и инвестициите в квартала.

"Не мога да разбера къде отива целият този бюджет", заявява един от тях.

Разказът на младата двойка очертава противоречието между интензивното строителство и все още неизградената основна инфраструктура в "Малинова долина". Докато новите жилищни сгради продължават да се увеличават, според жителите въпросите за паркирането, безопасното придвижване, сметосъбирането и обществените пространства остават нерешени.

Свидетелствата им поставят въпроса какви мерки са предвидени за изграждането на улиците и тротоарите, осигуряването на достатъчно паркоместа и подобряването на сметосъбирането, така че развитието на квартала да бъде съпроводено с необходимите условия за живот.