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На живо: ЦСКА се оттегля с гол преднина на полувремето

На живо: ЦСКА се оттегля с гол преднина на полувремето
Facebook/FC Nordsjaelland

Леандро Годой изведе гостите напред в резултата

ЦСКА гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Маркус Гиздол залага на Йоанис Питас и Леандро Годой в нападение, а капитан на отбора е Бруно Жордао.

Българският тим гостува на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум започва в 19:45 часа, а „червените“ ще търсят първите си точки в турнира след поражението с 1:2 от Монако на старта.

Срещата започна с натиск от старана на ЦСКА. Стефано Сенси отправи изстрел от границата на наказателното поле още в 1-та минута, но топката срещна горната греда след като Хансен я докосна.

Отборът на Гиздол успя да отнеме топката дълбоко в наказателното поле на Нордселанд. Тя достигна до Годой, който стреля и направи резултата 0:1.

Малко след това ЦСКА имаше още един много добър шанс, но топката мина над вратата.

До 15-тата минута натискът на българския тим продължи и бяха произведени още няколко точни изстрела.

Годой имаше възможност да удвои резултата, но вратарят на датчаните отново успя да спаси и да изпрати топката в корнер.

Първият картон в срещата дойде в 19-тата минута след като Диниш Алмейда извърши фал във финалната третина. Пряк свободен удар беше отсъден за Нордселанд. 

След центриране към Адел, той стреля отблизо с глава, но феноменална намеса на Лапоухов запази резултата.

Първата смяна дойде рано в срещата, когато се наложи Нелсон да напусне терена след като получи контузия. На неговото място в игра се появи Салкуист.

Треньорът на датчаните също получи картон след протест срещу нарушение в полза на ЦСКА.

Атаките за момчетата на Гиздол се подновиха след период на по-равностойна игра.

Нордселанд засили пресата към края на полувремето, но защитниците на гостите се справиха. Последва контраатака, която обаче не донесе нещо по-опасно пред вратата на Хансен.

В края на първата част ЦСКА имаше още един опит за атака, но топката беше бързо изгубена. След 4 добавени минути, реферът свири края на първото полувреме.

Играта се поднови с атака за гостите, която донесе само корнер. 

Нордселанд - ЦСКА 0:1

Ето ги и съставите на двата отбора:

Нордселанд: Андреас Хансен, Стефан Акуа, Вилядс Нелсон, Николай Маркман, Ролф Норхайм, Йепе Янсен, Ноа Рьойкяер, Юхо Лахтеенмаки, Вилюм Бертелсен, Александър Линд, Ибрахим Адел.

Резерви: Принс Амоако, Петер Анкерсен, Марк Бринк, Йеспер Хансен Буск, Каспер Ериксон, Йонас Расмусен, Вилям Руткяер, Ламин Садио, Тобиас Салкуист, Ола Солбакен, Марио Уолкър, Мадс Хайде.

Треньор: Маркус Гиздол

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Дейвид Пастор, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Стефано Сенси, Бруно Жордао, Анжело Мартино, Леандро Годой, Йоанис Питас.

Резерви: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Джеймс Ето’о, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Исак Соле.

Треньор: Йенс Олсен

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