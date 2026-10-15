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Ефремова: Окончателното решение за размера на МРЗ ще бъде взето през следващите две седмици

Ефремова: Окончателното решение за размера на МРЗ ще бъде взето през следващите две седмици
БТА

Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро, посочи социалният министър

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата ще бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета, заяви днес министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Свищов.

"Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер – 660 евро", посочи Ефремова.

С проект на постановление правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Размерът от 660 евро е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен от 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза по-рано през годината.

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