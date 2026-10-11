Четири отменени гола и две греди: Компани с горчива равносметка след лудото 2:2

Венсан Компани не скри разочарованието си след равенството 2:2 на Байерн Мюнхен при гостуването на Аугсбург. Баварците отправиха 29 удара, четири техни попадения бяха отменени заради засади, а Хари Кейн и Серж Гнабри уцелиха гредите.

Пропуснатите възможности и две грешки в защита попречиха на Байерн да стигне до победата и да оглави класирането.

„Няма лесно гостуване. Имахме толкова много шансове. Не вярвахме, че ще създадем чак толкова положения - 29 удара и четири отменени гола заради засади“, заяви Компани.

Белгиецът призна, че отборът му е платил висока цена за своите неточности.

„Направихме две грешки, които ни костваха два гола. Такъв понякога е футболът. Не мога да кажа, че съм щастлив, защото не победихме. Определено заслужавахме да вкараме повече попадения, но когато направиш две подобни грешки, не можеш да твърдиш, че заслужаваш успеха. Казах го и на момчетата.“

Треньорът определи срещата като истинско „влакче на ужасите“ заради многобройните отменени голове, но похвали характера на своите футболисти.

„Момчетата продължиха да натискат и показаха характер. Сега трябва да насочим вниманието си към следващия двубой.“

Компани защити Мануел Нойер, който допусна грешка при първото попадение на Аугсбург.

„Играл съм достатъчно футбол, за да знам, че такива неща се случват и не можеш да ги промениш. Важното е как реагираш. Ману е достатъчно опитен. Трябва да продължи напред и да покаже колко е добър. Сигурен съм, че ще го направи.“

Наставникът на баварците отказа да търси оправдание в решенията за засадите.

„Засадата си е засада. Няма нужда да усложняваме нещата повече, отколкото са. Това беше ден, в който всичко се решаваше от детайли и милиметри. В някои ситуации сами сме си виновни.“

Компани все пак призна, че двубоят е предложил голяма емоция на зрителите.

„Нашите привърженици празнуваха шест пъти, но само два от головете бяха редовни. За феновете беше хубав и емоционален мач“, завърши треньорът на Байерн.