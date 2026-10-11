Бившият министър на отбраната: Мирът не трябва да означава подчинение на Украйна

Призивите за мир, които не посочват кой носи отговорност за войната в Украйна, обслужват интересите на Русия. Това заяви бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев по БНР.

Според него подобни позиции се застъпват и от високопоставени български политици. Ноев подчерта, че Украйна продължава да защитава своята независимост и правото сама да определя бъдещето си.

"Безадресните призиви за мир са помощ за агресора, а той е Русия“, заяви бившият военен министър.

Той отправи остри критики и към американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. По оценката му двамата поставят собствените си политически интереси пред съдбата на украинския народ.

Ноев свърза споразумението между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво с предстоящите през ноември избори за Конгрес в Съединените щати. Според него Тръмп се опитва да подобри политическите си позиции преди вота.

Бившият министър изрази мнение, че договореностите за горивата могат да бъдат използвани и като инструмент за натиск върху Украйна да прекрати ударите срещу руски нефтопреработвателни предприятия.

Той прогнозира сериозни промени във вътрешната политика на САЩ след изборите и допусна възможността от процедура по импийчмънт срещу Тръмп при определено разпределение на силите в Конгреса.

Според Ноев подкрепата на Европейския съюз за Украйна е пряко свързана със сигурността на самата Европа. Той предупреди, че руската военна агресия не бива да се разглежда като заплаха единствено за украинската държава.

Бившият министър постави въпроса и за позицията на България, като изрази притеснение дали страната ще продължи да отстоява европейската си ориентация. Той не изключи възможността от протести срещу цялостната политика на правителството на Румен Радев.

В интервюто Ноев коментира и бъдещето на рафинерията "Лукойл-Нефтохим“. Според него инфраструктурата около предприятието, включително тръбопроводите и складовите бази, има ключово значение за националната сигурност и за конкуренцията на пазара на горива.

Ноев настоя правителството и службите да дадат публични обяснения за потенциалните купувачи и условията около евентуална сделка за рафинерията. По думите му въпросът не може да бъде разглеждан единствено като частна търговска операция, тъй като засяга стратегически икономически интереси на България.