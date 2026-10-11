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Кардиолози: Превенцията трябва да започва преди появата на симптоми

Кардиолози: Превенцията трябва да започва преди появата на симптоми
Pixabay

Специалисти настояват за по-ранно откриване на сърдечносъдовия риск и по-добро проследяване на пациентите след изписване от болница

Превенцията на сърдечносъдовите заболявания трябва да започва още преди появата на симптоми, а грижата за пациентите да не приключва с изписването им от болница. Около това послание се обединиха участниците в пациентската сесия на XIX Национален конгрес по кардиология.

В дискусията се включиха представители на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, кардиолози и специалисти по клинична психология.

От АПАЗ настояват за по-ранно установяване на сърдечносъдовия риск, равен достъп до профилактика и по-добра координация между различните специалисти. Организацията предлага и промени в Наредба №9 и Националния рамков договор, които да подобрят проследяването на пациентите със сърдечна недостатъчност след болнично лечение.

"Превенцията не трябва да се изчерпва с информационни кампании и еднократни изследвания. Тя трябва да бъде постоянна и организирана грижа", подчерта заместник-председателят на АПАЗ Николай Недялков.

Сред обсъдените възможности е създаването на специализирана амбулаторна процедура за хора със сърдечна недостатъчност. Тя би позволила контролни прегледи, изследвания и промяна на терапията без необходимост от прием в болница при всяко влошаване.

Проф. Арман Постаджиян подчерта, че липсата на симптоми не означава липса на риск. Според представени данни пет основни фактора – високо кръвно налягане, нарушения в холестерола, диабет, тютюнопушене и повишен индекс на телесната маса – са свързани с голяма част от новите случаи на сърдечносъдови заболявания.

Специалистите акцентираха върху редовното измерване на кръвното налягане и проследяването на LDL холестерола. Смартчасовниците могат да дадат сигнал за възможен проблем, но не заменят валидиран апарат с маншет.

По време на дискусията беше обърнато внимание и на психологическите причини, поради които част от пациентите не спазват предписаното лечение. Страхът от медикаментите, финансовите затруднения и сложните терапевтични режими могат да затруднят лечението.

Участниците се обединиха около необходимостта от ранна профилактика, продължително проследяване и координирана медицинска и психологическа подкрепа, за да бъдат ограничени усложненията и повторните хоспитализации.

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