Как се променя тялото след 30 и как да забавим стареенето

След 30-годишна възраст много хора започват да усещат, че организмът им реагира по различен начин на недоспиване, стрес и липса на движение. Това обаче не означава, че тялото внезапно започва да старее веднага след навършването на тази възраст.

Според д-р Олга Бут първите промени най-често се забелязват във възстановяването. След няколко безсънни нощи или по-силен стрес кожата например може да има нужда от повече време, за да възвърне обичайния си вид.

С годините постепенно се променя и съотношението между мускулна и мастна тъкан. При намалена физическа активност поддържането на познатата форма става по-трудно, а хроничната липса на сън и заседналият начин на живот могат допълнително да понижат тонуса.

Специалистът предупреждава да не се разчита на хранителни добавки, детокс режими и т.нар. "подмладяващи" процедури без предварителна оценка на здравословното състояние. Добавките могат да имат място при конкретни нужди, но неконтролираният прием крие риск от нежелани ефекти.

Същото важи и за популярните детокс програми. Според експерта няма достатъчно доказателства, че диетите със сокове или специалните режими "изчистват" организма от токсини, а прекалено строгите ограничения могат да създадат допълнителни проблеми.

"Подмладяването не започва с медикаменти или естетични процедури. То започва с разбирането какво точно се случва в организма ни в момента", подчертава д-р Бут.

Сред основните препоръки са редовното движение и силовите тренировки, пълноценното хранене, достатъчният сън и профилактичните прегледи. Важно е да се следи не само теглото, а и мускулната маса, както и да се избягват тютюнопушенето и прекомерната употреба на алкохол.

Специалистът съветва още грижата за здравето да бъде индивидуална, вместо да се следват механично популярни режими и универсални "протоколи" за подмладяване.