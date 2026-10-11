Българин спечели Купата на Австралия с отбор от втора дивизия

Българският специалист Цветан Иванов вдигна купата на Австралия по футбол с отбора на Саут Мелбърн. Иванов е анализатор в щаба на старши треньора Синиша Кохаджич, който изведе „синьо-белите" до триумфа на финала с 4:3 след дузпи срещу елитния Мелбърн Виктори.

Двубоят се игра пред рекордна публика за мач от турнира (29 911 зрители) на стадион „AAMI Park" в Мелбърн. Саут Мелбърн влезе в историята, след като стана първият клуб от втория австралийски ешелон, който печели трофея.

Редовното време завърши 0:0, а в продълженията двата отбора си размениха по един гол, като Саут Мелбърн изравни в 117-ата минута с попадение на резервата Максимилиан Микола. При 11-метровите наказателни удари играчите на Саут Мелбърн вкараха и при четирите си опита, докато Харисън Сойър и Джейсън Дейвидсън направиха пропуски от бялата точка за съперника.

В исторически план Саут Мелбърн клуб на гръцките емигранти и затова цветовете на екипите са синьо и бяло.