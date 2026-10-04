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Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Николай Papaworm Филипов победи рекордьор на Гинес край село Лозен

Николай Papaworm Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire край село Лозен. Българинът спечели световната титла в директен двубой срещу трикратния световен първенец и рекордьор на Гинес Стивън Fiery Redd Кърган. Няколко дни преди финала американецът постави и световен рекорд като изяде 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути, подобрявайки значително времето на предишния рекордьор - канадеца Майк Джак.

„Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това - за мен, но и за България. Стивън Fiery Redd Кърган е наистина сериозен опонент и го поздравявам за битката и за спортсменството. Да спечеля световната титла точно тук, пред всички тези хора, е нещо, което ще помня цял живот", каза Филипов след победата.

Финалът се състоя в 14 рунда в рамките на 1.38 часа, а специално за събитието League of Fire бяха подготвили състезателни чушки, надвишаващи 1.5 милиона сковила. Сред изпитанията бяха два рунда от сосове, приготвени от организаторите специално за състезанието и надвишаващи 6 милиона сковила. 

Всеки един от претендентите в двубоя е изял над 76 състезателни чушки, което само по себе си е рекорд за световен финал. Изходът от двубоя се разреши в първия скоростен рунд.

Филипов е двукратен носител на Софийския колан на League of Fire - през 2024 и 2025 г. През 2025 г. той постави световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Каролина Рийпър - 4:32 мин., подобрявайки предишното постижение от 4:36 мин.

League of Fire е международна състезателна лига, която провежда турнири и битки по ядене на люто в различни държави и събира едни от най-силните състезатели в света. Световният финал в България беше кулминацията на състезателния сезон за 2026.

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