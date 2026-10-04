Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Николай Papaworm Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire край село Лозен. Българинът спечели световната титла в директен двубой срещу трикратния световен първенец и рекордьор на Гинес Стивън Fiery Redd Кърган. Няколко дни преди финала американецът постави и световен рекорд като изяде 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути, подобрявайки значително времето на предишния рекордьор - канадеца Майк Джак.

„Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това - за мен, но и за България. Стивън Fiery Redd Кърган е наистина сериозен опонент и го поздравявам за битката и за спортсменството. Да спечеля световната титла точно тук, пред всички тези хора, е нещо, което ще помня цял живот", каза Филипов след победата.

Финалът се състоя в 14 рунда в рамките на 1.38 часа, а специално за събитието League of Fire бяха подготвили състезателни чушки, надвишаващи 1.5 милиона сковила. Сред изпитанията бяха два рунда от сосове, приготвени от организаторите специално за състезанието и надвишаващи 6 милиона сковила.

Всеки един от претендентите в двубоя е изял над 76 състезателни чушки, което само по себе си е рекорд за световен финал. Изходът от двубоя се разреши в първия скоростен рунд.

Филипов е двукратен носител на Софийския колан на League of Fire - през 2024 и 2025 г. През 2025 г. той постави световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Каролина Рийпър - 4:32 мин., подобрявайки предишното постижение от 4:36 мин.

League of Fire е международна състезателна лига, която провежда турнири и битки по ядене на люто в различни държави и събира едни от най-силните състезатели в света. Световният финал в България беше кулминацията на състезателния сезон за 2026.