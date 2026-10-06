Българин стана рекордьор на Гинес с едно от най-трудните упражнения

Симеон Михайлов стана рекордьор на Гинес, след като направи най-много силови набирания с изпънати крака (L-sit muscle-ups). На 11 юли варненският състезател и треньор по стрийт фитнес изпълнява 15 последователни повторения, а рекордът му вече е признат и официален.

Силовото набиране съчетава баланс, контрол и издръжливост. Постижението е заснето на видео в гимнастическия двор на СУ „Климент Охридски" в Морската столица и изпратено до централата на World Record Guinness в Лондон. Михайлов съобщи добрата новина едва сега, тъй като е чакал от Гинес да му изпратят становище за официално признат рекорд.

„Скъпи приятели, преди 2 дни Гинес ми изпратиха становище за официално признат рекорд и е вече в сайта им. На рекорда за Most consecutive L-sit muscle ups (Най-много последователни L-sit силови) стои моето име", пише новият рекордьор в социалните мрежи.