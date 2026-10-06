Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Българин стана рекордьор на Гинес с едно от най-трудните упражнения

Българин стана рекордьор на Гинес с едно от най-трудните упражнения

Симеон Михайлов прави 15 последователни силови набирания с изпънати крака

Симеон Михайлов стана рекордьор на Гинес, след като направи най-много силови набирания с изпънати крака (L-sit muscle-ups). На 11 юли варненският състезател и треньор по стрийт фитнес изпълнява 15 последователни повторения, а рекордът му вече е признат и официален.

Силовото набиране съчетава баланс, контрол и издръжливост. Постижението е заснето на видео в гимнастическия двор на СУ „Климент Охридски" в Морската столица и изпратено до централата на World Record Guinness в Лондон. Михайлов съобщи добрата новина едва сега, тъй като е чакал от Гинес да му изпратят становище за официално признат рекорд.

„Скъпи приятели, преди 2 дни Гинес ми изпратиха становище за официално признат рекорд и е вече в сайта им. На рекорда за Most consecutive L-sit muscle ups (Най-много последователни L-sit силови) стои моето име",  пише новият рекордьор в социалните мрежи. 

 

Още по темата

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Български пилот постави шести световен рекорд на Гинес

Български пилот постави шести световен рекорд на Гинес

Варненец прави опит да постави рекорд на Гинес за 45 000 коремни преси

Варненец прави опит да постави рекорд на Гинес за 45 000 коремни преси

България влезе в Гинес с най-голямата кучешка торта в света

България влезе в Гинес с най-голямата кучешка торта в света

Българите в Книгата на рекордите на Гинес: Защо 2026 може да е най-силната година за български рекорди

Българите в Книгата на рекордите на Гинес: Защо 2026 може да е най-силната година за български рекорди

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 5 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 14 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 17 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 23 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 27 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 33 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 49 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 52 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 1 час
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил