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FT: Русия засилва тайните операции и плановете за покушения в Европа

FT: Русия засилва тайните операции и плановете за покушения в Европа
АП/БТА

Разузнавателни служби от пет европейски държави предупреждават, че сред потенциалните цели са ръководители на отбранителни компании, особено производители на дронове

Русия засилва тайните си операции в Европа, включително предполагаеми планове за покушения срещу ръководители на отбранителни компании, с цел да отслаби подкрепата за Украйна. Това съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на представители на пет европейски разузнавателни служби.

Според източниците на изданието руското военно разузнаване ГРУ стои зад голяма част от тези дейности и разширява сътрудничеството си с организирани престъпни групи.

Сред потенциалните цели са ръководители както на големи, така и на по-малки компании от отбранителната индустрия, включително предприятия, свързани с производството на дронове.

На фона на предупрежденията европейските компании засилват охраната на своите ръководители. Германската служба за вътрешно разузнаване BfV също е увеличила контактите си с представители на отбранителния сектор и препоръчва допълнителни мерки за сигурност.

Част от предполагаемите операции вече са били осуетени от европейските служби. Според разузнавателни източници целта е не само физическо отстраняване на определени лица, но и създаване на психологически натиск върху компаниите, които работят с Украйна.

Опасенията се засилиха след данните за предполагаем руски заговор от 2024 г. срещу Армин Папергер, ръководител на германския оръжеен концерн "Райнметал". Тогава американското разузнаване е установило план за покушение срещу него, съобщиха западни медии.

Предупрежденията идват и на фона на други данни за руска хибридна активност в Европа. Само преди дни датското разузнаване заяви, че Русия е насочила саботажни действия към компании от отбранителния сектор, снабдяващи Украйна. Москва отрича подобни обвинения.

Според "Файненшъл таймс" рискът вече не се ограничава само до оръжейната индустрия, а засяга и компании, свързани с критична инфраструктура и енергетика.

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