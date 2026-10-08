Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха голям център за данни в руската Рязанска област, собственост на водещата технологична и ИИ компания в страната Yandex, съобщиха от дружеството в четвъртък, цитирано по Ройтерс.

От компанията допълниха, че атаката е предизвикала пожар и е наложила пълно преустановяване на операциите в центъра. От Yandex посочиха, че в момента се справят с последствията и работят по възстановяването на засегнатите услуги.

От ръководството на компанията уточниха, че основните им потребителски услуги не са засегнати. Yandex управлява YandexGPT – един от водещите модели за генеративен изкуствен интелект в Русия.

Ударът срещу центъра за данни на Yandex следва вълна от руски атаки срещу украински центрове за данни през последните седмици. До този момент няма потвърдени големи украински атаки с дронове срещу руски центрове за данни.

На уебсайта на своята облачна услуга Yandex Cloud компанията съобщи, че има проблеми с електрическото захранване в една от „зоните“ на центъра за данни, и препоръча на клиентите си да използват други зони.