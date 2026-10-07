Оцелялата след неуспешна екзекуция Криста Пайк е в съзнание

В съзнание е осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк, която оцеля след опита да бъде екзекутирана, съобщиха адвокатите ѝ, цитирани от АП.

„Противно на всички очаквания Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания, които е претърпяла по ръцете, тя е окована с белезници към леглото", посочиха адвокати на Пайк.

По думите им възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка.

"Прогнозата остава неясна, но като минимум очакваме дълъг процес на възстановяване“, се казва в изявление на адвокатите на Пайк.

Адвокатите ѝ също казаха, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медицинския екип в болницата, „които се отнесоха към Криста като към човек и ѝ оказаха изключителна грижа“.

Пайк оцеля, след като ѝ бяха инжектирани две дози пентобарбитал.