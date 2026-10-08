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"Започна да говори": Нови разкрития за провалената екзекуция на Криста Пайк

"Започна да говори": Нови разкрития за провалената екзекуция на Криста Пайк
БТА/ AP

50-годишната жена оцеля след смъртоносна инжекция в Тенеси, а съдът разпореди да бъдат запазени доказателствата за провалената процедура

Неочакван обрат настъпи в случая с 50-годишната Криста Пайк, осъдена на смърт за убийство в американския щат Тенеси. След като оцеля при неуспешна екзекуция на 30 септември, жената е започнала да говори, въпреки че ден по-рано адвокатът ѝ бил уведомен, че се намира в състояние на мозъчна смърт.

За случилото се разказа нейният защитник Ранди Спайви, цитиран от Франс прес.

"В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени", заяви адвокатът.

По думите му обаче във вторник настъпил неочакван обрат - Пайк се събудила и започнала да говори, изненадвайки както юридическия, така и медицинския екип.

Не е представено независимо медицинско потвърждение, че действително е била установена мозъчна смърт.

На 30 септември властите в Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната присъда на Пайк чрез инжектиране на смъртоносно вещество. Въпреки приложените две дози пентобарбитал тя останала жива и впоследствие била транспортирана в болница в тежко състояние.

Криста Пайк е осъдена за убийството на своята съученичка Колийн Слемър през 1995 г.

Неуспешната екзекуция предизвика сериозни въпроси за начина, по който се изпълняват смъртните присъди в щата. Ръководителят на затворническата служба подаде оставка, а губернаторът на Тенеси разпореди проверка и спря планираните екзекуции до края на 2026 г.

Междувременно съдът нареди да бъдат съхранени доказателствата, свързани с процедурата, включително медицинското оборудване, записите от камерите и вътрешната документация.

Случаят повдига и нов правен въпрос - дали властите могат да направят втори опит за изпълнение на смъртната присъда, след като осъдената вече е преживяла действието на смъртоносните вещества.

Адвокатите на Пайк настояват обстоятелствата около провалената екзекуция да бъдат изяснени, докато тя продължава възстановяването си в болница.

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