Новини
Търси
Подкаст
Общество

По 4 години затвор за двама, душили и ограбили таксиметров шофьор в София

По 4 години затвор за двама, душили и ограбили таксиметров шофьор в София

По време на нападението единият душил водача с предпазния колан на автомобила

Двама мъже са осъдени на по четири години ефективен затвор за нападение и грабеж на таксиметров шофьор в София. По време на нападението единият душил водача с предпазния колан на автомобила, докато другият отнемал парите и вещите му.

Случаят е от 14 декември 2025 г. и се разиграл на столичната улица „Корал“, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Двамата мъже пътували в таксиметров автомобил, когато решили вместо да платят за превоза, да ограбят шофьора.

Единият нападател започнал да души водача с предпазния колан на автомобила. През това време съучастникът му издърпал от сенника чанта, в която имало пари и документи, и взел таблет от арматурното табло.

След нападението двамата избягали, но впоследствие били установени и задържани.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността им към престъплението, след което Софийската районна прокуратура е внесла обвинителен акт в съда.

Софийският районен съд е признал двамата за виновни и им е наложил наказания от по четири години лишаване от свобода при ефективно изтърпяване.

Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския градски съд.

Още по темата

Таксиметрово сдружение в Смолян предлага над 50% увеличение на цените

Таксиметрово сдружение в Смолян предлага над 50% увеличение на цените

Таксиметровият бранш предлага мерки за защита от измами за "Евровизия 2027"

Таксиметровият бранш предлага мерки за защита от измами за "Евровизия 2027"

Две акции срещу наркоразпространението в София: Таксиметров шофьор изхвърли плик с кокаин през прозореца

Две акции срещу наркоразпространението в София: Таксиметров шофьор изхвърли плик с кокаин през прозореца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Водещи

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 2 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 8 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 25 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 27 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 37 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 51 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 1 час
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час