По 4 години затвор за двама, душили и ограбили таксиметров шофьор в София

Двама мъже са осъдени на по четири години ефективен затвор за нападение и грабеж на таксиметров шофьор в София. По време на нападението единият душил водача с предпазния колан на автомобила, докато другият отнемал парите и вещите му.

Случаят е от 14 декември 2025 г. и се разиграл на столичната улица „Корал“, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Двамата мъже пътували в таксиметров автомобил, когато решили вместо да платят за превоза, да ограбят шофьора.

Единият нападател започнал да души водача с предпазния колан на автомобила. През това време съучастникът му издърпал от сенника чанта, в която имало пари и документи, и взел таблет от арматурното табло.

След нападението двамата избягали, но впоследствие били установени и задържани.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността им към престъплението, след което Софийската районна прокуратура е внесла обвинителен акт в съда.

Софийският районен съд е признал двамата за виновни и им е наложил наказания от по четири години лишаване от свобода при ефективно изтърпяване.

Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския градски съд.