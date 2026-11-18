Проектобюджетът за образование и наука за 2027 г. предизвика критики от училищни директори и синдикати още преди разглеждането му на първо четене в ресорната парламентарна комисия. Основните притеснения са свързани с недостатъчното финансиране, учителските заплати и издръжката на образователните институции.

От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предупредиха, че в част от училищата няма да има достатъчно средства за обещаното от правителството увеличение на учителските възнаграждения със 7,5%.

Според организацията парите за образование намаляват с близо 17,5 млн. евро спрямо настоящата година. Директорите изразяват опасения, че високата инфлация допълнително ще затрудни покриването на разходите за издръжка на училищата.

Недоволство има и във висшето образование. От Синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ определиха бюджета на университетите като недостатъчен и предупредиха за липса на средства за поддръжка на материалната база.

Синдикалната организация определи финансовата рамка като "абсолютен хаос" и "наказание" за висшите училища, съобщава БНР.

От Министерството на образованието и науката обаче представят различна оценка на проектобюджета. Според ведомството за образование и наука през 2027 г. са предвидени над 6 млрд. евро, включително средства за увеличение на възнагражденията, стипендии и обновяване на образователната инфраструктура.

Предвиденото увеличение на учителските заплати е със 7,5%, а за възнагражденията на академичния и административно-помощния персонал са заложени средства за ръст от 5%.

Предстои депутатите от парламентарната комисия по образование да обсъдят и гласуват проектобюджета на първо четене, като представителите на сектора настояват за промени във финансовата рамка.