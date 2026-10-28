Два тира се удариха челно на пътя София - Варна, движението е затруднено

Два тежкотоварни автомобила са се сблъскали челно на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Голец. Катастрофата е затруднила движението в посока Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от БТА.

При удара единият тир е останал на пътното платно и е препречил лентата за Варна, докато другият е излязъл извън пътя.

Движението в участъка се осъществява в една лента и се регулира от служители на "Пътна полиция".

Предстои отстраняването на тежкотоварния автомобил, който възпрепятства движението.

Към момента няма съобщена информация за пострадали при челния сблъсък.

По-рано през деня в Ловешка област е регистриран и друг инцидент с тир, при който няма пострадали.