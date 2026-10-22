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На живо: Виктория Пилзен - Левски (съставите)

На живо: Виктория Пилзен - Левски (съставите)
БТА

"Сините" излизат в третия си двубой от основната фаза на Лига Европа с амбицията да постигнат положителен резултат срещу чешкия тим

Виктория Пилзен и Левски обявиха стартовите си състави за двубоя от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата на стадион "Дусан Арена" в Чехия започва в 22:00 часа българско време.

Воденият от Хулио Веласкес тим се изправя пред поредното сериозно европейско предизвикателство. Столичани ще се опитат да затвърдят представянето си на международната сцена и да спечелят ценни точки в битката за продължаване към елиминационната фаза на турнира.

Домакините, водени от Радослав Ковач, също ще търсят положителен резултат пред собствена публика. Виктория Пилзен разполага с опит в европейските клубни турнири и традиционно е неудобен съперник на своя стадион.

Срещата стартира с натиск от страна на Пилзен, който обаче бе лесно преудолян от Левски. Тимът от Чехия обаче владееше повече топката в първите минути.

До 10-тата минута играта преминаваше без прекъсвания и опасни атаки от страна и на двата отбора.

Първата възможност дойде в 13-тата минута, когато Мемич излезе на стрелкова позиция, но прати топката далеч над вратата на Вуцов.

Левски изпитва затруднения да изпрати топката напред и е притиснат дълбоко в своята половина.

Първият картон в мача дойде след нарушение на Мазир Сула.

Футболист на Виктория остана един на един срещу Вуцов, но вратарят успя да се справи с опасността. Ситуацията се повтори минута по-късно, но този път Алдаир спря нападателят.

Първата опасна възможност за Левски дойде в 24-тата минута. Изстрелът обаче бе спасен от Вигеле.

Виктория Пилзен установи контрол върху топката и тя остана в продължително владение на домакините.

Виктория Пилзен - Левски 0:0

Стартови състави:

Виктория Пилзен: Флориан Вигеле, Денис Вавро, Денис Вишински, Сампсън Дуех, Кристоф Кабонго, Томаш Ладра, Амар Мемич, Тобиаш Палишчак, Патрик Хрошовски (К), Лукаш Черв, Шейх Умар Суаре.

Резерви на Виктория Пилзен: Матей Видра, Адам Габриел, Мерхас Доски, Иржи Панош, Стефан Пиргич, Филип Пребсъл, Салим Фаго Лавал, Александър Сойка, Карел Спачил, Мохамед Туре, Доминик Тяпай, Бабукар Фаал.

Левски: Светослав Вуцов, Марко Груич, Кристиан Димитров (К), Евертон Бала, Майкон, Кристиан Макун, Мехди Мубарик, Алдаир Невес, Рейналдо, Сержиньо, Мазир Сула.

Резерви на Левски: Акрам Бурас, Огнян Владимиров, Давид Кусо, Мартин Луков, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Алекс Сентейес, Никола Серафимов, Стивън Стоянчов, Хевертон Сантос.

Главен съдия: Алехандро Ернандес Ернандес (Испания).

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