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Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим

Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим
АР/БТА

Мярката е свързана с плановете на Лондон да наложи санкции на еврейски заселници на Западния бряг

Табелите на британското консулство в Източен Йерусалим са били свалени през нощта, след като Израел разпореди дипломатическата мисия да бъде затворена. Мярката е свързана с плановете на Лондон да наложи санкции на еврейски заселници на Западния бряг, съобщава Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че решението допълнително влошава отношенията между двете държави. Въпреки свалените табели британското знаме все още се е веело над сградата.

Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че сградата ще продължи да функционира като независима британска мисия, която обслужва палестинското население. По думите му Лондон ще работи за възстановяване на дипломатическото си присъствие, след като през последните седмици част от служителите и техните семейства са били изтеглени.

На фона на влошените отношения в Израел се появиха предположения, че Великобритания може да отговори на затварянето с експулсиране на израелски дипломати от Лондон. Милибанд обаче заяви, че британското правителство няма да предприема ответни действия, докато продължават разговорите с Израел.

Британският държавен министър за Близкия изток Стивън Доути заяви пред „Скай нюз“, че Лондон е водил продължителни разговори с израелското правителство и изрази съжаление за решението относно консулството.

„Нашата сграда остава отворена, нашият персонал продължава да върши важна работа“, каза Доути. Той подчерта, че Великобритания запазва присъствието си в Йерусалим и възнамерява да продължи работата си там.

Израелското правителство представя ситуацията по различен начин. Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че британското консулство е прекратило дейността си, като добави, че ограничен брой британски дипломати ще останат в страната.

По думите му генералният консул и 20 дипломати са приключили мисиите си и ще напуснат Израел. В страната ще остане работна група от седем британски дипломати, посочи Саар, цитиран от Франс прес.

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