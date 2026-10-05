Нарът срещу сърдечната недостатъчност: Учени откриха неочакван ефект

Учените от Кингс Колидж Лондон са установили, че чревните бактерии могат да превърнат сока от нар в естествения метаболит уролитин А, който активира протеин с ключово значение за здравето на сърцето. Според резултатите съединението, открито в нара, подобрява сърдечната функция при мишки със сърдечна недостатъчност, съобщи Science Alert.

Изследователите се надяват, че уролитин А би могъл да се използва при лечението на често срещана форма на сърдечна недостатъчност. При нея сърцето се свива нормално, но е прекалено сковано и не успява да се отпусне достатъчно по време на фазата на пълнене. За това заболяване днес съществуват много малко възможности за лечение, тъй като утвърдените терапии са насочени към подпомагане на отслабналото сърце да изпомпва кръв, а именно това не е проблем при този тип недостатъчност.

Финансирано от Британската фондация за сърце и публикувано в Science Advances, изследването е проведено с мишки и лабораторно отгледана човешка сърдечна тъкан от стволови клетки. При животните уролитин А е намалил белезите в сърцето и е подпомогнал отпускането на органа между ударите, с което е понижено налягането в сърцето. В човешката тъкан метаболитът е ускорил свиването и отпускането, вероятно като е активирал протеин, който участва в понижаването на кръвното налягане.

Според старшия автор на изследването Джоузеф Бъргойн резултатите откриват напълно нова терапевтична мишена. Няма достатъчно доказателства, че консумацията на нар може да се използва като средство за лечение на сърдечна недостатъчност, но хранителни подходи, стимулиращи производството на уролитин А, биха могли да помогнат за облекчаване на състоянието. Към момента обаче ефектите са установени единствено при животни и инженерна човешка тъкан, поради което са необходими клинични изпитвания с хора. Проучването освен това е проведено само с мъжки мишки, въпреки че заболяването засяга по-често жените.