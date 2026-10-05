За пореден път: Учениците в 7, 10 и 12 клас са "опитни зайчета"

Това, от което се опасявах, се е случило, и сегашните 7, 10 и 12 клас отново са превърнати в експериментални зайчета, както и родители, учители, квестори. Това написа Леона Асланова, консултант, експерт и преподавател по иновации, по отношение на публикуваните от МОН нови модели на изпити, които засягат учебната 2026-2027 г. и въвеждат интегрирания компонент.

Асланова уточнява, че през тази учебна година преподава на 10 клас и затова коментарът й касае само този нов интегриран изпит. Именно там промените са най-големи - освен по БЕЛ, ще има въпроси и по история и философия.

Тя очертава няколко основни извода:

"1. Материалът е непосилен и е извън всякаква нормална учебна норма за 1 година - това е тъпчене, тъпчене, тъпчене, вместо учене. Не са се съобразили с експертните мнения, за да намалят броя автори в учебния материал по литература за 10. клас. (стигнали сме до академичен конспект - от Вазов до Радичков, 13 автори, 18 произведения в 1 година... Повечето автори се изучават с една единствена тяхна творба...)

2. МОН не са си направили труда да определят и броя задачи/въпроси по всяка дисциплина. По-долу ще видите моята свободна интерпретация.

3. Въвеждането на нов модел за НВО един месец след началото на учебната година е поредното пълно безобразие".

Асланова обобщава и промените, които ще засегнат сегашния 10 клас.

"В частта литература и езикови компетенции по български език няма промяна в обхвата на материала. Промяната касае броя въпроси в теста, които ще са разпределени между българска литература, езикова грамотност, история и цивилизации и философия, без яснота колко въпроса ще има по предмет. Общият брой на задачите по тип, вид и брой не е променен. Теза и резюме на текст са останали", коментира тя.

Преподавателят уточнява и видовете задачи на предстоящия изпит:

13 задачи с избираем отговор;

6 задачи с кратък свободен отговор;

1 задача за редактиране;

1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза);

1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV).

"В частта "История и цивилизация" (нови въпроси) - темите, които са историко-литературни, се изучават по предмета БЕЛ, но не и с тясно профилиран исторически фокус, а с оглед на литературните течения и тенденции: Българско възраждане (XVIII – XIX в.), България от Освобождението до края на Втората световна война, Светът от Първата световна война до 1945 г., България след Втората световна война до 1989 г.

Въвеждат се и задачи по философия. Според Асланова вероятно ще има 1-2 задачи по този предмет. Теми са Личност и себепознание, Свобода, норма и човешки цели, Красотата и изкуството като философски проблеми, Език и критическо мислене, както и Политическа философия и философия на правото.

"От моя гледна точка новият подход ще изисква повече колаборация и интердисциплинарност, което е добре, но сегашният випуск вече е ощетен от време за подготовка, запознавайки се тепърва с промяната от днес за вчера", категорична е тя.