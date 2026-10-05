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Учениците имат още една платформа за уроци и ресурси

Учениците имат още една платформа за уроци и ресурси
Снимка: БТА

Представянето ще е в Националния STEM център в „София тех парк"

Министерството на образованието и науката ще представи днес нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световнопризнатите програми на Intel - „Умения за иновации“ и „Изкуствен интелект за младежта“, съобщават от ведомството. 

Събитието ще се проведе в Националния STEM център в „София тех парк", като участие ще вземе и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

В края на месец септември новата сграда на Националния STEM център беше официално открита. С финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост центърът е създаден като пространство за обучение на ученици, подготовка на олимпийски отбори, квалификация на учители, както и за осъществяване на практически обучения, състезания и образователни инициативи.

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