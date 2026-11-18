Достъпът на гражданите до Националната здравноинформационна система (НЗИС) и до Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат сред първите възможни в разработвания европейски цифров портфейл. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на днешното редовно заседание на ресорната парламентарна комисия, цитирано по БТА.

В рамките на блицконтрола пред народните представители от Комисията по иновации и дигитална трансформация министърът разясни текущия напредък по проекта.

По думите на Василев в момента се работи активно за „връзване“ на вече изградените държавни електронни услуги, като освен НЗИС и НАП, системата ще осигури на българите възможност за онлайн удостоверяване на самоличността пред администрацията. Към всички институции, обслужващи граждани, вече е отправена покана да предприемат необходимите действия за интегриране на своите услуги към единния портфейл.

Плановете на ведомството предвиждат мобилното приложение BG Wallet да стане достъпно за потребителите в началото на 2027 година. Очакванията на министъра са одобреният днес от правителството Проект на Закона за европейския цифров портфейл да получи окончателна подкрепа от Народното събрание до края на 2026 година.

Василев подчерта, че от старта на следващата година този дългогодишен приоритет ще получи своята пълна административна и техническа реализация. Припомняме, че по-рано днес Министерският съвет официално прие законопроекта за въвеждане на Европейския портфейл за цифрова самоличност у нас, а подробности за инициативата са публикувани на платформата wallet.gov.bg.