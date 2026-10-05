62 млн. евро за зелени и цифрови иновации получават български компании

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация обяви, че 127 български компании ще бъдат подпомогнати с общо 62 млн. евро за създаването и тестването на иновации в сферата на зелената и цифровата трансформация.

Финансовите средства са осигурени по линия на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Процедурата се администрира от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ИА ЕФК) към ресорното министерство. Тази програма действа като един от главните механизми за стимулиране на съвместни инициативи между търговските дружества и научно-иновативната общност у нас.

В рамките на обявената мярка за зелени и цифрови партньорства документи подадоха общо 273 предприятия. Одобрените кандидати предстои да бъдат поканени за подписване на официални договори с ИА ЕФК.

С предоставеното европейско финансиране фирмите ще реализират проекти в ключови направления като цифрови технологии и изкуствен интелект, интелигентно производство и автоматизация, нови материали, зелени технологии и ресурсна ефективност, както и здраве и биотехнологии.

Водещо условие за усвояване на средствата е проектите задължително да се разработват в партньорство с научноизследователски организации или висши училища.