Министър Василев: Технологиите нямат граници

По време на официалното откриване на първия „Черноморски технологичен форум“ във Варна, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев очерта визията за технологичното бъдеще на страната ни. В своето изказване той подчерта, че „Черно море има ключова и стратегическа роля за свързаността на България и Европа – транспортно, енергийно и дигитално. За да бъде Европа технологично силна и конкурентоспособна на глобалната сцена, е необходимо по-ясно свързване на научните изследвания и изчислителната инфраструктура, финансирането и индустриалното внедряване“.

Министърът посочи, че кабинетът използва географските предимства на страната, за да я наложи като основен дигитален възел по оста Изток-Запад. Проектът за Транскаспийски коридор за данни, чийто старт вече е даден в Казахстан, се предвижда да премине през акваторията на Черно море и да се свърже директно със София. Според Василев това „ще повиши скоростта на обмен на данни между Изтока и Запада и чрез България ще направи целия Европейски съюз по-свързан в новоизграждащата се икономика, базирана на знание, данни и изчислителна мощ“.

По отношение на мотото на събитието - „Технологии без граници“, той отбеляза, че то отразява днешната реалност, допълвайки: „Технологиите отдавна нямат граници. Граници имаме ние и те обикновено са в скоростта, с която взимаме решения, финансираме идеи и внедряваме иновации“.

Иван Василев обърна специално внимание на академичния и софтуерен потенциал на Варна, отбелязвайки силното присъствие на местните университети, ИКТ клъстъра и цифровия хъб. По думите му „България развива изключителни таланти в сферата на информационните технологии и дигитализацията. Въпросът пред нас е как ги задържаме, как ги връщаме и как да ги използваме за просперитета на страната и региона“.

За да отговори на тези предизвикателства, наскоро сформираният Съвет за иновации и технологично развитие ще си партнира с бизнеса, за да превърне България в топ дестинация за високотехнологични компании в Европа до 2030 година. В ход е и нов модел за трансфер на технологии, в който Варна ще има водеща роля. Министърът припомни и за мащабния капацитет на фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ в София Тех Парк и завърши с думите: „Сигурен съм, че България може да води в технологичната революция, която ще промени света, в който живеем“.

На събитието присъстваха също президентът Илияна Йотова, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на местната власт и дипломатическия корпус.