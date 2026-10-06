Футболистите на Левски изненадаха треньора с торта (ВИДЕО)

Празнично настроение беляза днешното занимание на Левски. Футболистите и щабът изненадаха старши треньора Хулио Веласкес по случай неговия 45-и рожден ден. Те му поднесоха специална тематична торта непосредствено преди началото на тренировката.

Сладкото изкушение се отличи с изключително оригинален дизайн - върху него бе изобразено лицето на испанския наставник, който държи нож между зъбите. Главна роля в организацията на изненадата пое един от лидерите в състава Кристиан Макун. Бранителят поздрави лично Веласкес и се погрижи да запали свещите.

През последните почти две години Веласкес преобрази игровия облик на Левски, но най-важното: донесе така чаканата шампионска титла на „Герена". Тепърва предстои да видим дали испанецът ще задържи високо ниво и след паузата за мачове на националните отбори.