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Футболистите на Левски изненадаха треньора с торта (ВИДЕО)

Футболистите на Левски изненадаха треньора с торта (ВИДЕО)
БТА

Вчера Хулио Веласкес навърши 45 години и играчите не го забравиха

Празнично настроение беляза днешното занимание на Левски. Футболистите и щабът изненадаха старши треньора Хулио Веласкес по случай неговия 45-и рожден ден. Те му поднесоха специална тематична торта непосредствено преди началото на тренировката.

Сладкото изкушение се отличи с изключително оригинален дизайн - върху него бе изобразено лицето на испанския наставник, който държи нож между зъбите. Главна роля в организацията на изненадата пое един от лидерите в състава Кристиан Макун. Бранителят поздрави лично Веласкес и се погрижи да запали свещите.

През последните почти две години Веласкес преобрази игровия облик на Левски, но най-важното: донесе така чаканата шампионска титла на „Герена". Тепърва предстои да видим дали испанецът ще задържи високо ниво и след паузата за мачове на националните отбори.

 

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