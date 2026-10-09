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Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната
Снимка: AP/БТА

Кишинев подготвя законодателни промени, които да позволят производството на оръжия с двойна употреба

Молдова планира да промени законодателството си, за да разреши производството на оръжия и дронове за собствени нужди, но няма намерение да доставя подобна продукция на Украйна. Това заяви председателят на молдовския парламент Игор Гросу, цитиран от Ройтерс.

По думите му законодателните промени ще позволят на страната да развие производство на изделия с двойна употреба, включително дронове, които могат да служат както за военни, така и за граждански цели.

"Много бих искал да ги произвеждаме сами. Нуждаем се от тях, особено за целите на двойната употреба", каза Гросу по време на двудневен форум, посветен на сигурността. Той посочи, че дроновете могат да бъдат използвани за нуждите на националната сигурност, при бедствия и в селското стопанство.

Гросу, който оглавява управляващата Партия на действието и солидарността (ПДС) на президента Мая Санду, категорично отхвърли предположенията, че бъдещото производство може да бъде предназначено за украинската армия.

"Разбира се, че не! Защо бихме го направили?", заяви той пред журналисти. "Бихме ги произвеждали за самите нас", увери председателят на парламента.

Плановете за развитие на собствено производство на оръжия са част от усилията на Молдова да укрепи отбранителните си способности на фона на руската война срещу Украйна. Правителството на Санду подкрепя присъединяването на страната към Европейския съюз до 2030 г. и критикува Москва за пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Гросу съобщи, че от началото на руската инвазия са регистрирани 88 нарушения на молдовското въздушно пространство. Според него тези инциденти поставят въпроса дали държавата разполага с достатъчно средства, за да защити територията си.

"На фона на тези числа хората си задават един прост въпрос: Може ли нашата държава да ни защити?", каза той.

Председателят на парламента подчерта, че укрепването на отбраната изисква време и значителни инвестиции, които не могат да компенсират десетилетия на недостатъчно финансиране за кратък период.

"Не можем да осигурим тази защита за една нощ. И не можем за четири години да компенсираме липсата на финансиране на нашата отбрана в продължение на 30 години. За да защитим нашето въздушно пространство, ние се нуждаем от радари, оборудване, обучени служители, комуникация, инфраструктура и процедури", добави Гросу.

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