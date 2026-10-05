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Военен самолет с 32 души на борда се разби в Нигерия

Военен самолет с 32 души на борда се разби в Нигерия
АП/БТА

Към момента все още не е изяснено дали при катастрофата има жертви

Военен самолет с 32 души на борда – 25 пасажери и 7-членен екипаж, се разби днес в Южна Нигерия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официалните власти.

След инцидента незабавно е стартирала интензивна спасителна акция.

Машината е изпълнявала рутинна мисия до икономическото сърце на Нигерия – Лагос, когато е катастрофирала в района на Игбокода в щата Ондо. Информацията беше потвърдена в официално изявление на нигерийския министър на авиацията Фестус Кеямо.

Към момента все още не е изяснено дали при катастрофата има жертви, нито какъв е точният размер на щетите по самолета.

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