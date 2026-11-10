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Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

САЩ не са получили отговор на призива си от останалите държави, докато съюзниците им настояват военните действия да бъдат прекратени преди изпращането на помощ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова останалите страни от Г-7 да се включат в защитата на корабоплаването в Ормузкия проток от ирански атаки. Той обаче призна, че не е получил подкрепа по въпроса от външните министри на срещата на групата в Париж, предаде Асошиейтед прес.

"Повдигнах въпроса. Не получих отговор", заяви Рубио, попитан как са реагирали колегите му от останалите държави.

Американският държавен секретар подчерта, че Вашингтон ще продължи да защитава корабоплаването през стратегическия воден път, където плавателните съдове остават изложени на риск от атаки с безпилотни летателни апарати.

"Всъщност насърчихме нашите партньори да се присъединят към нас в усилията за защита на световното корабоплаване", каза Рубио след двудневните разговори, посветени на ситуацията в Близкия изток, войната в Украйна и други международни въпроси.

Съюзниците на САЩ, сред които и Франция, настояват военните действия да бъдат прекратени, преди да предоставят миночистачи и друга помощ за защита на танкерите и останалите плавателни съдове в Ормузкия проток.

Рубио определи ситуацията като "нещо като "Параграф 22"".

"Част от предизвикателството, пред което сме изправени, е, че има държави, които казват: "Е, ние сме готови да предоставим войски, които да помогнат за защитата на корабоплаването, стига да няма риск от конфликт", заяви американският държавен секретар.

Той аргументира призива си с глобалното значение на свободното корабоплаване и посочи, че САЩ не внасят петрол през Ормузкия проток.

"Смятаме, че защитата на морското корабоплаване е в интерес на целия свят, тъй като САЩ не получават петрол оттам", подчерта Рубио. По думите му останалите държави трябва да поемат по-голяма отговорност, като някои от тях вече обмислят подобна стъпка.

Междувременно, докато в Обединените арабски емирства се провеждат тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, външните министри на страните от Г-7 се срещнаха във Франция с украинския си колега Андрий Сибига.

Сибига започна визитата си в Париж с разговор с Рубио, след което участва в по-широката среща с външните министри от Г-7 във френското външно министерство.

Впоследствие Държавният департамент на САЩ съобщи, че двамата са "обсъдили преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, енергийната устойчивост и сътрудничеството в областта на отбраната".

Основна тема на срещата е била подкрепата за отбраната и сигурността на Украйна на фона на намалената помощ от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Според АП това предизвиква безпокойство не само в Киев, но и в европейските столици, включително Париж, Берлин, Рим и Лондон, които са част от Г-7.

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